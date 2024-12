Horváth József: A szuverenitás megvédése kiemelt fontosságú - videó

A társadalom felé van egy olyan fajta hiányosság, amit pótolni kell és éppen a hivatal által publikált jelentésekkel is, a nyilvánosság elejével, hogy az embereknek meg kell mutatnunk, és lehetőség szerint közérthetően el kell magyaráznunk, hogy noha nem kacsának nevezi magát egy szervezet, de hogyha hápog, totyog és úszik, az egy kacsa - minderről Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője beszélt az Origónak. Szólt arról is, hogy ismerjék meg az emberek és felismerjék és ne rántsuk meg a vállunkat azon, hogy jaj, hát itt van egy civil szervezet, most ezzel mi a probléma.

Az alapvető probléma az hogyha már Soros Györgyöt említette, és az Európai Unióban a politikusok közt ugye azzal is humorizáltunk egy időszakban, hogy a legnagyobb frakciója Soros Györgynek volt az előző uniós parlamentben, akkor elhihetjük-e azt, hogy azok az emberek, akik Soros György és a hozzá köthető szervezetek különböző listáin szerepeltek azok csupa szívjóságból tették azt, amit tettek, én nem hiszem"

- tette hozzá.

Tehát sokkal inkább élek a gyanúperrel, hogy nem a küldőországuk érdekeit képviselték az Európai Parlamentben, hanem sokkal inkább Soros György és a mögötte álló struktúráknak, a pénzügyi erőcsoportoknak az érdekeit képviselték."

Horváth József mindezek mellet arról is beszélt, hogy 2024 egy nagyon figyelemreméltó év volt. Egyrészről, ha megnézzük azt, hogy a világban milyen váratlan és egyre durvább változások irányait látjuk kibontakozni. Itt nem csak arra gondolok, hogy háborúk törnek ki, vagy az orosz-ukrán háború is eszkalálódik, már atomfegyver bevetéséről beszélünk, világháború rémétől félünk, hanem a térségünket is megnézzük, akkor mondjuk a szlovák miniszterelnök ellen merényletet kísérelnek meg, az, hogy ilyen hibrid támadások a szomszédainkban is végbe mennek - tette hozzá. Most nézhetjük a románoknál a választás kapcsán, hogy hol tart Románia, egy EU- és NATO-tagország.

Tehát magyarán a szuverenitás az egy olyan érték, amelynek a védelme egy ország számára kiemelt fontosságú, mert ha az csorbát szenved, akkor látjuk, hogy kívülről idegen érdekek mentén tudják egy adott ország belpolitikai életét befolyásolni."