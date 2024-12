Télnek csúfolt december: mutatjuk, milyen idő várható az óév utolsó napjáig

Ahogy az Origo is beszámolt róla, évszakidegen idő várható a napokban. Az időjárási előrejelzések szerint ma gyengén felhős, nagyrészt napos időnk lesz, de északkeleten erősebben felhős, párás időszakok is előfordulhatnak.

Holnap a hőmérséklet délutánra 6 és 12 fok közé emelkedik,

de csütörtökön is marad a 10 fok körüli enyheség. Pénteken elszórtan záporokra, szombaton pedig hózáporokra is lehet számítani. A hőmérséklet viszont már 1 és 7 fok közé süllyed.

A HungaroMet szerint megerősödött, a hegyekben néhol viharossá fokozódott a nyugati, északnyugati szél.

A legerősebb széllökést a János-hegyen regisztrálták, 102 kilométer/órát mértek.

Napközben és éjszaka is tartogatott érdekességeket a hőmérséklet: nappal Sopronban a főn jelenség hatására 15 fokig melegedett a levegő Éjszaka szép inverziós helyzet alakult ki, például a Mecsek környékén: az alacsonyabban fekvő mérőállomásainkon döntően -1 fok körüli értékekkel találkozhattunk, míg Pécs Árpádtetőn a leghidegebb percekben is 8 fok volt. A szegedi rádiószondás mérésen is kirajzolódik, hogy a magassággal meredeken emelkedik a hőmérséklet.

Milyen idő várható 2024 hátralévő részében?

Németh Lajos meteorológus lapunknak elmondta, hogy semmi jel nem mutat arra, hogy komolyabb lehűlés érné el a napokban a Kárpát-medence térségét. A mostani szinte tavaszias enyheség ugyan ennek a hétnek a végére kissé mérséklődik, de továbbra is az ilyenkor szokásosnál enyhébb idő várható.

A hét végén és a jövő hét első napjaiban, - ahogy közeledünk karácsonyhoz - csapadékosabb, zömében esős idő várható a mostanihoz képest. Összefüggő hótakaró a karácsonyi ünnepek alatt nem várható, az idei karácsony szinte biztossággal mondható, hogy sík vidéken nem lesz fehér, a magasabb hegyekben alakulhat csak ki néhol hótakaró.

- mondta el Németh Lajos.

Arról, hogy idén várható-e fehér karácsony, Brockhauser Barbara, a TV2 meteorológusa is beszélt az Origónak.

Milyen időjárással búcsúztatjuk az óévet?

Az előrejelzések azt mutatják, hogy komolyabb hideg és lehűlés a két ünnep között és szilveszterben sem várható. Németh Lajos szerint változatos, viszonylag enyhe idővel búcsúztatjuk a 2024-es esztendőt, az óévet.