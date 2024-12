Ifj. Lomnici Zoltán: A román állam zavartan fut az események után

A semmiből tört az élre rövid idő alatt egy szélsőséges politikus Romániában, valószínűleg külföldi anyagi támogatással. Visszaigazolás-e ez a magyar rendelkezések helyességéről? Mit jelez továbbá az a tény, hogy egy szélsőségesen nacionalista, magyarellenes jelölt elindulhatott az elnökválasztáson?

Jól érzékelhető, hogy nem csupán a Romániában (is) súlyosan csődöt mondó közvélemény-kutatók döbbentek meg az első elnökválasztási forduló eredményén, de az egész politikai és államigazgatási elit is. Friss hír, hogy nyomozók szombat reggel több házkutatást is tartottak Brassóban, Bogdan Peșchirnél, aki állítólag egymillió euróval finanszírozta - esetlegesen akár külföldi forrásokból is - Călin Georgescu kampányát a TikTokon. A bírói testületek mellett tehát a politika és az államigazgatás is próbálja korrigálni a helyzetet, amely kapcsán

az az elsődleges kérdés, ha érkezett külső pénzügyi segítség Georgescu kampányába, azt miért nem sikerült időben kiszűrniük.

Mondhatjuk, hogy a román állam bizonyos értelemben zavartan fut az események után, miközben mindez a magyar jogalkotó azon lépését igazolja, hogy azt a több évtizedes gyakorlatot, hogy a pártok és jelöltek nem fogadhatnak el külföldi pénzeket, cizellálták, és még szigorúbban ellenőrzik Magyarországon a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a vonatkozó szuverenitásvédelmi normák által.

Ami a kérdés második felét illeti, az valóban kapcsolódik az elsőhöz, hiszen ha nincs megfelelő állapotban egy állam immunrendszere, ha nem képes megvédeni hatékony intézményi és jogszabályi háttérrel a saját szuverenitását, akkor hasonló alkotmányos válsághelyzetek alakulhatnak ki bárhol Európában.

Lehetségesnek tartja-e egy hasonló választási botrány kirobbanását Magyarországon?