Illés Fanni: A halál árnyékában is lehet, és kell is az életre készülni

Avatatlan kívülállók szerint – mivel fogyatékossággal született – talán még ön is némi támogatásra szorulna, hiszen általa valószínűleg jobban kiteljesedhetne sportolói karrierje.

Miért vállalta el mégis azonnal ezt a cseppet sem hétköznapi „nagyköveti” feladatot?

Szerintem minden hozzám hasonló, érző szívű ember ugyanilyen gyorsan döntött volna. Nem mindig azokon kell segíteni, akikről az első pillantásra azt gondoljuk, hogy rászorulnak, én sem szorulok rá igazán. Egyébként mindenki tud segítő kezet nyújtani a saját szintjén. Például az új ház létrehozásában, amely szeretetteljes környezetben biztosít speciális fizikai, lelki és szociális ellátást a gyógyíthatatlan gyerekeknek és hozzátartozóiknak. Szívfacsaró történeteket hallhatunk az eddigi egyetlen, törökbálinti intézményről, amely nyomában most újabb ház épülhet. Az ott látottakból, tapasztaltakból azt szűrtem le, hogy minden bánat és szomorúság ellenére ott van a szeretet és az összefogás. Abszolút átéreztem a hely és a helyzet súlyát, komolyságát.

Erős, kitartó ember Illés Fanni, akit fogyatékossága még elszántabbá tett, nem véletlenül nyert aranyérmet úszásban a tokiói, illetve ezüstöt a párizsi paralimpián.

Fotó: Baptista Szeretetszolgálat

Hogyan találták meg több más ismert és népszerű ember után vagy előtt a paralimpiai bajnoknőt?

Éppen autóban ültem, amikor felhívtak, és kissé félve említették, hogy „kemény” ügyben számítanak rám. Elmondták, hogy azok a gyerekek nagy valószínűséggel tudják, mi vár rájuk, hogy már nincs sok hátra a földi útjukból, de én mindezek ellenére a pozitív oldalát néztem. Azt, hogy sajnos, a kelleténél sokkal több család kerülhet abba a helyzetbe, hogy szüksége van a hospice ellátásra, ezért azon kell dolgozni, hogy még több hasonló ház épüljön. Azért, hogy a gyerekek és a családok méltó módon tudják megtenni a végállomáshoz vezető út utolsó szakaszát, hogy a beteljesületlen álmok, vágyak legalább egy része valóra válhasson.

Egy kétéves kisfiú édesanyjaként nyilván jobban át tudja érezni a szerencsétlen sorsú családok helyzetét.

Ilyesmire nem szívesen gondol az ember, engem nagyon megérintett az, hogy a három, négygyerekes anyáknak, apáknak már az is könnyebbséget jelent, hogy a betegről való gondoskodás terheinek egy részét leveszik a vállukról. Akár azzal, hogy a másik vagy a többi gyereket elvihetik néhány napra kikapcsolódni. Talán akad olyan, akinek ez kegyetlenségnek tűnik, de a többi gyerekről is gondoskodni kell. A törökbálinti hospice ház ápolója elmondta, hogy az egyik tízéves kislány jól tudja, hogy három testvérének is szüksége van az anyai gondoskodásra. Mert nem csak a halálra, az életre is készülni kell.