Januártól ingyenes a kutya- és kerékpárszállítás Budapesten a MÁV járatain

A kutyatulajdonosok pedig november óta már minden helyjegyes vonat másodosztályán szállítható kis- és közepes termetű (20 kg-nál nem nehezebb) kutya zárt doboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett.

A többi utas biztonsága érdekében ugyanakkor a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni,

illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes oltási igazolványát is be kell tudni mutatni, valamint az állat részére továbbra is kutyajegyet vagy kutya országbérletet kell váltani.