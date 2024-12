Itt lehet még havazás Szenteste előtt

A Köpönyeg.hu előrejelzése:



Hétfő

Az erősen felhős, vagy borult égből az ország déli és középső részén várható havas eső, szitálás, havazás. Tartósabban megmaradó hóra a Mecsekben van esély. +1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet. Az északi szél fokozatosan megerősödik.



Kedd

Az ország északnyugati felén csökken a felhőzet, a nap is kisüthet. Ezzel szemben az ország déli, délkeleti felén kelet felől vegyes csapadék várható, esőre, havas esőre van inkább esély. Az északi szél sokfelé lesz viharos. Reggel 0, délután +4 fok valószínű.



Szerda

Észak, északkelet felől tovább csökken a felhőzet, így az ország nagy részén többórás napsütésre van kilátás. Az északi szél erős marad. +5, +6 fok köré enyhül az idő.



Csütörtök

Többórás napsütésre van kilátás, de az Alpokalján lehetnek erősen felhős tájak - és itt akár a hó is hullhat. Az északias szél élénk marad. 0 és +6 fok közötti értékeket mérhetünk, lehűl az idő.



Péntek

Változóan felhős idő valószínű. Hószállingózás előfordulhat. A fagyos reggel után délutánra is csak +2, +3 fok köré emelkedik a hőmérséklet.