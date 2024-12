Ezeken a helyeken lesz tilos tűzijátékozni Budapesten

Budapest belvárosában, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján sokan gyűlnek össze ünnepelni,

a sérülések elkerülése érdekében önkormányzati rendelet korlátozza a tűzijáték használatát.

A poszthoz csatolt képen bemutatták a korlátozás alá eső helyeket, és annak időpontját is.

Azt is kiemelték, hogy tűzijátékot és petárdát birtokolni és használni az év minden napján tilos!

