Itt vannak a baloldal legnagyobb budapesti botrányai

Úgy néz ki, maguk alá temetik a fővárosi baloldalt azok a korrupciós ügyek, amelyek az elmúlt években kerültek reflektorvénybe. Elég csak arra gondolni, hogy számos ügy egészen a nagypolitikáig ér, amire jó példa a zuglói parkolási botrány. Abban az ügyben igazi szocialista nagyhalakat is megvádoltak, többek között Horváth Csabát, Zugló egykori polgármesterét, Tóth Csabát, a helyi szocialisták erős emberét, Molnár Zsolt parlamenti képviselőt és Baja Ferenc volt minisztert is. Az ügy koronatanúja szerint az ellenzéki politikusok összesen háromszázmillió forint vesztegetési pénzhez jutottak hozzá. Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa volt, akit egy adócsalási ügyben kapcsoltak le a NAV munkatársai 2021-ben. A férfi azonban alkut ajánlott és részletesen, hazugságvizsgálattal is ellenőrzött vallomásban mondta el, hogy a fentebb említett politikusokhoz miként és mennyi korrupciós pénz áramlott - írta a Magyar Nemzet.

Láthatatlan ember

Fuzik vallomásában kitért egy titokzatos, sokáig „láthatatlan” emberre, egy bizonyos Z. Zsoltra is, akit a fővárosi parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartanak. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát márciusban tartóztatták le, az adóhatóság őt és társait számlagyáras bűnszervezet létrehozásával, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja. Az eljárás összefügg azzal a NAV-os akcióval, amelyben a többi között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghinit foglaltak le egy számlagyár felgöngyölítése során. Az egyik autó csomagtartójából egymillió euró került elő.

Fuzik mellett Z. Zsolt is kapcsolatot alakított ki baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Molnár évtizedek óta nagyon jó viszonyban van Z. Zsolttal, évekkel ezelőtt feleségeiknek közös vállalkozása is volt. Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során.