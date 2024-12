Kiszelly Zoltán: Jobb lesz a légkör, de az amerikaiak semmit nem adnak ingyen

Már 2022-ben is letette...

Csak eddig nem vették komolyan. Most Trump megválasztása miatt komolyabban veszik. De ez csak a NATO-ra vonatkozik. A kezdeményező szerep sorsa nyilván attól függ, hogy milyen szövetségeseket tudunk a kezdeményezés mellé odaállítani. A béke mellé oda tudtuk állítani Trumpot, a pápát, a globális délt és az ENSZ-ben a Béke Barátai platformot is. Az Európai Unióban most még csak a patriótákat tudjuk odaállítani. De látjuk, hogy közben a migráció kérdésében már megfordult a szél.

Donald Trump újraválasztásától világszerte komoly változásokra számítanak a patrióta politizálás előretörését jósolva. A republikánus politikus hivatalba lépése milyen változást jelenthet majd az USA nemzetközi szerepére nézve?

- A védővámok bevezetése az első, előre bejelentett lépései közé tartozik Trumpnak, ahogy a woke-ellenes lépések is. Megpróbálják majd rendbe tenni, amit a demokraták és a globalisták elszúrtak. A nemzetközi színtéren pedig az USA-Kína konfliktus egy új dimenziót kap. Minimum kereskedelmi konfliktus lesz. Trump már bejelentette, hogy 60-100 százalékos vámot tervez bevezetni a kínai termékekre. Más téren ugyanakkor viszont újszerű együttműködés is várható. Az ukrán ügyben például Trump Putyin mellett a kínaiakkal és a brazilokkal is akar majd találkozni. Trump Ukrajnában a békét keresi nyilván azért, hogy Ázsiára fókuszálhasson az USA. De az is lehet, hogy ezt az ügyet rátolja Európára, ahol már minden elő van készítve ahhoz, hogy az unió átvehesse a háború finanszírozását. Az amerikai elnökváltás következtében a dollár körüli meccs lesz a legnagyobb a nemzetközi politikában. Trump már be is jelentette, hogy aki nem dollárban kereskedik, annak majd büntetővámokat kell fizetnie. Emellett az új amerikai elnök a nyugati szövetségesekből kipréseli azt, hogy 2,5 - 5 százalékot kell a hadseregeikre költeniük, amerikai fegyverek vásárlásával, úgy, hogy közben még rengeteg amerikai olajat és gázt is venniük kell. Az USA-n belül ugyanakkor Trump hatalomra kerülésével a mélyállam felszámolása is egy fontos várható változás. A dollárbaloldal globális nemzetközi pénzosztó gépezetét már föl akarták számolni korábban, de nem sikerült. Most lehet, hogy sikerül.