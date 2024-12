Koncz Zsófia: Jövőre 3750 milliárd forintot fordít a kormány családtámogatásokra

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Koncz Zsófia az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában elmondta, hogy a babaváró hitel a legnépszerűbb családtámogatási intézkedés, amit már 260 ezernél többen vettek igénybe 2019 óta. Ennek köszönhetően 221 ezer gyerek született meg, illetve ezeknek a családoknak eddig 2538 milliárd forint összegű segítséget nyújtottak.

A korábban 10 millió forintos maximális támogatási összeget 11 millió forintra emelték. A babaváró esetében átlagosan 30,5 év volt az igénylő nők átlagéletkora, családszervezetek, családok kérése alapján emelték meg éppen ezért a korhatárt 35 évre, hiszen egész Európában jellemző, hogy a családok egyre később vállalnak gyereket.

Egy háborús időszakban, amikor a gazdasági nehézségek, az infláció, az energiaválság nehéz helyzet elé állította a családokat, Magyarországon nem szűkítik, hanem bővítik a családtámogatási lehetőségeket"

- jelezte az államtitkár.

Említést tett ugyanakkor arról, hogy azoknak a családoknak, amelyek 2019 és 2021 júliusa között igényeltek babaváró támogatást, az első gyerek megszületésére meghatározott ötéves határidőt meghosszabbították 2026-ig, ami 36 ezer családot érint. A múlt héten jelent meg a kormányrendelet a családok további megsegítése érdekében, így ha öt éven belül mégsem születik meg az első gyerek, de később igen, akkor a szülőknek ugyanúgy biztosítják a kamatmentességet, illetve a gyerek megszületése után az eddigi fél év helyett egy évig lehet a kérni a törlesztés szünetelését.

Koncz Zsófia a kedvező változások között beszélt arról, hogy októbertől az átalányadózóknak, katásoknak, mezőgazdasági őstermelőknek is könnyítést vezettek be, és ezt a héten az Országgyűlés törvényi szinten is megerősíti. Ezeknek a speciális adózóknak eddig csupán a bevételük 10 vagy 20 százalékát fogadta el a bank jövedelemként, ez most legalább 50 százalékra emelkedett, illetve a babavárónál az igazolt tb-jogviszonyra vonatkozó előírást csökkentették három évről egy évre. A magyar családtámogatási rendszer egyedülálló a világon a 30 intézkedéssel.

Jövőre az ideihez képest 447 milliárd forinttal többet, összesen 3750 milliárd forintot terveztek a költségvetésbe a családok támogatására, amiben már a családi adókedvezmény megduplázása is benne van"

- ismertette a politikus.