Kampányt indított Brüsszel hazánk ellen, Magyar Péter is részt vesz benne

Ursula von der Leyen kampányt indított Magyarország ellen, mindenáron meg akarja törni a magyar kormány ellenállását, és többek között ráerőltetné hazánkra a migrációs paktumot és vele együtt a migránsok beengedését is. Ennek érdekében indíthatott el egy hazug kampányt az uniós intézmény magyarországi képviselete is, mégpedig az uniós bíróság Magyarországot a migrációs politika miatt példátlan pénzbüntetéssel sújtó ítélete kapcsán. Ursula von der Leyent, mint mindenben, ebben is kiszolgálja Magyar Péter.

Október 24-én Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője közölte, a 2025-ös uniós költségvetésről szóló szavazáson Magyar Péter pártjának valamennyi képviselője arra voksolt, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az unió polgárai és több kormánya által is elhibázottnak tartott, az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum. Magyar Péter és Ursula von der Leyen szövetségét nem rejtegetik A Tisza Párt EP-képviselőinek támogató szavazatával az EP olyan javaslatot is elfogadott, amely helyénvalónak ítéli, hogy Magyarország súlyos büntetést kapott az Európai Unió Bíróságától, továbbá kimondja: helyes megbüntetni Magyarországot kétszázmillió euróval, amiért nemet mondott az illegális migrációra, valamint jogi és műszaki határzár alkalmazásával nem engedett be migránsokat az ország és az unió területére - közölte Deutsch Tamás.

Ugyan Brüsszel emberének egyik politikustársa, Kollár Kinga mentegetőzni próbált a közösségi oldalán, de a Magyar Nemzet hamar lebuktatta és cáfolta gyenge védekezését. A lap átnézte az aznapi döntéseket, amiből rögvest kiderült, hogy a botránypolitikus csapata igenis támogatta a hírhedt migrációs paktumot, amely bevándorlókat telepítene hazánkba, mivel megszavazták a többletforrások biztosítását az új menekültügyi és migrációs paktum végrehajtására. A szavazások áttekintéséből az is kiderült, hogy egyrészt Magyar Péterék az Európai Bíróságot is támogatták Magyarországgal szemben, hiszen nem ítélték el azt a kétszázmillió eurós bírságot, amelyet hazánkkal szemben szabtak ki, amiért védjük az unió külső határait. Másrészt leszavazták a Tisza Párt tagjai azt a javaslatot is, hogy Magyarország kétmilliárd eurónyi támogatást kapjon a déli határokon felállított határkerítés költségeinek fedezésére. Magyar Péter már korábban is azt mondta, hogy az uniós joggal összhangban védené meg a határokat. Vagyis magyarán: engedjük be ugyanúgy, brüsszeli irányelveknek megfelelően az illegális migránsokat, ahogyan az uniós tagállamok többsége teszi. Mindezzel egészen biztosan nem működne olyan hatékonyan a határvédelmünk, mint eddig.

Majd azzal a kijelentéssel, hogy hajlandó feladni egy pici szuverenitást, már mindenki számára világossá vált, hogy mindent meg fog tenni az uniós intézmények vezetőinek kegyeiért is. Nem kétség, Magyar Péternek szüksége van a mentelmi jog megtartására a botrányait követően, cserébe pedig mindent végrehajt, amit kérnek tőle. Ebből a Tisza Pártban nem is csinálnak nagy titkot, már kijelentették, hogy kötelességük igazodni a magyargyűlölő és migrációpárti Manfred Weber vezette, valódi identitását vesztett Európai Néppárt (EPP) álláspontjához. Legújabban pedig az Ursula von der Leyen vezette Brüsszel egy hazug kampányt is indított Magyarország migrációs politikájával szemben. Abban pedig olyan hamis állítások fogalmazódtak meg, mint hogy nem kötelezik hazánkat a “jogszerű határvédelmi intézkedések feladására", vagy hogy azért büntetnek minket, mert "nem vagyunk szolidárisak" a többi tagállammal. Nem is kellett sokáig várni Menczer Tamásnak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának reakciójára, aki határozottan kiállt a magyar érdekek mellett a közösségi oldalán és pontról pontra cáfolta a valótlan, megtévesztő kijelentéseket. Az látszik tehát, hogy miután megerősítették az Európai Bizottság elnökét a pozíciójában, azonnal megindultak a patrióta, migrációellenes pártokkal szemben a támadások. Ebben pedig remek szövetségesre leltek Magyar Péter személyében. Magyar Péter állva tapsolt azoknak, akik megbüntetik Magyarországot Mint arról az Origo korábban többször is beszámolt, Brüsszel példátlan módon büntetné Magyarországot csak azért, mert nem akarunk terrorizmust és no-go zónákat. Még szeptember elején felszólította Magyarországot az Európai Bizottság, hogy fizesse ki legkésőbb szeptember 17-éig az Európai Bíróság által kiszabott 200 millió eurós, azaz közel 80 milliárd forintos bírságot, ezenfelül amíg az uniós szabályozás bevezetésével késlekedünk, naponta egymillió euró megfizetésére is kötelezik hazánkat. Brüsszel pedig azt is bejelentette, ha Magyarország nem fizet, akkor úgynevezett beszámítási eljárást indít, azaz a hazánknak járó, máig zárolt uniós forrásokból vonja le az összeget. Az EU bírósága azért szabott ki példátlanul súlyos büntetést Magyarországgal szemben, mert nem engedtük be az illegális bevándorlókat. A kormány nem szándékozik befizetni a 200 millió eurót Brüsszelnek (késedelem esetén napi 1 millió eurós bírság is fennáll). Magyarországot azért büntetik az óriási mértékű brüsszeli bírsággal, mert nem engedjük be területünkre a migránsokat, hogy kérelmüket itt beadva aztán az országban maradjanak és a magyar államnak kelljen menekülttábort és teljes ellátást biztosítania számukra - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ az üggyel kapcsolatban.

Brüsszelnek Magyar Péter a legújabb előretolt bástya

