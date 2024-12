Pokoli karácsony: autókat törtek fel és lakásokba törtek be több helyen

Kispesten karácsony előtt több kocsit megrongáltak és ki is raboltak. A bűnözők nem csak Kispesten, Siófokon is lecsaptak, ott több házba is betörtek.

A kispesti Toldy utcában fél tucat lakó ébredt igencsak kellemetlen „meglepetésre” hétfőn, december 23-án: autóikat egy arctalan fantom brutálisan megrongálta. A mit sem sejtő lakók reggel vették észre a vandál pusztítást, a látványtól pedig kis híján sokkot kaptak: a Ripost úgy tudja, hogy az autók ablakait betörték, majd ki is rámolták a kocsikat. Rémülten tárcsázták a tulajdonosok a rendőrséget, ekkor derült, ki hogy több károsult is van. 8 óra körüli időben érkezett két bejelentés, miszerint a XIX. kerületben a Toldy utcában parkoló autókat rongáltak meg. A rendőrök a helyszínre mentek, helyszíni szemlét tartottak és megállapították, hogy 8 autónak törték be az ablaküvegét – mondta el a lapnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. "Pár napja a XVIII. kerületben is feltörtek egy kocsit, aztán ugyanebben a kerületben még egyet. Nem tudom, mit lehetne tenni, talán csak a térfigyelő kamerák segítenének a helyzeten" – vélekedett az egyik lakó. Információink szerint a kocsikat nemcsak megrongálták, de a bennük lévő értékeket is elvitték. A rendőrség gőzerővel nyomoz, de egyelőre még nincs meg a tettes. Képünk illusztráció

Fotó: Police.hu Siófokon sem teltek vidámabban az ünnepek, a település sóstói városrészén ugyanis a Fehérvári utcában közel fél tucat házba tört be egy ismeretlen tettes. Úgy tudni, hogy szinte minden esetben nyaralóról volt szó, így a tulajdonosok nem voltak otthon, amikor a bűnözők behatoltak. Egyes információk szerint a rendőrök az egyik házban el is fogták a betörőt. Az Origo arról is beszámolt, hogy Miskolc közelében, a 37-es úton egy férfi különböző trükkökkel próbálja megállítani a sofőröket. Egy férfi hosszú hónapok óta ijesztgeti az arra haladókat. Életveszélyes módon kiugrál az autósok elé, akiket hazugsággal, többek között arra próbál rávenni, hogy vigyék el őt egy közeli településre - írja a BOON. A 37-es úton, az egyik körforgalomnál megállított minket egy út közepén álló, kék munkásruhás, fiatalabb, heges arcú férfi azzal, hogy a feleségét mentőhelikopter vitte el, és segítsünk neki azzal, hogy elvisszük Hernádkakra egy kocsikulcsért, és vissza is hozzuk - írta egy nő egy helyi közösségimédia-csoportban. Bár gyanús volt neki a férfi, végül elvitte Hernádkakra. Itt azonban a furcsa „stoppos” egy ijesztő telepre vezette őket, ahol kiszállt az autóból. A rémült nő ekkor azonnal elhajtott a helyszínről.

Nem ő az egyetlen, aki belefutott a heges arcú fantomba. B. Győző jó pár sofőrt állított meg hasonló kéréssel, de olyan is volt, akinek a járművét kővel dobálta.

