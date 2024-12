Ki lehet a Soros-ügynök Magyar Péter mellett? - 6/4: Gerzsenyi Gabriella

Magyar Péter az elmúlt napokban többször is megdöbbentette, sőt, megsértette az embereket: több, róla készített hangfelvétel is azt bizonyítja, hogy nem az, akinek mutatja magát. Igazi arca, igazi véleménye sokat elárul a valódi gondolatairól. Így például azokról, amelyek pártjának képviselőire vonatkoznak: mint kiderült ugyanis, nemcsak alkalmatlannak és agyhalottnak tartja őket, de elárulta, hogy még Soros-ügynök is van közöttük. Hogy ki az, arról nem hajlandó beszélni. Vajon Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő Soros György ügynöke?

Gerzsenyi Gabriella kárpátaljai magyarként csatlakozott Magyar Péterhez. A Gyurcsány- és Medgyessy-kormány alatt a Környezetvédelmi Minisztérium különböző főosztályain dolgozott fogalmazóként és tanácsadóként. Eurokratának nevezi magát, mivel 15 évig dolgozott az Európai Bizottságnál. A nyilvános vitához éppen úgy nincs bátorsága, mint főnökének: korábban egyszerűen megfutamodott a közmédia 48 perc című műsorának meghívása elől. A tervek szerint Dömötör Csabával vitatta volna meg pártjaik álláspontját Magyarország európai uniós képviseletéről. Többek között arról is beszéltek volna, hogy Gerzsenyi az Európai Parlamentben a rezsicsökkentés ellen szólalt fel, védte a multinacionális cégeket – miközben a Fidesz kitartott a családokat érintő rezsicsökkentés mellett. Emlékezhetünk arra is, amikor politikai célokra használt fel egy Marco Rossival készült közös fotót – annak ellenére, hogy azt Rossi nem engedélyezte. A képviselő hitelességén nem sokat javít az sem, hogy Magyar Péter nőellenes, a nőket tárgyiasító – például „bárkit megkaphatok” – kijelentéseire nem reagált, nem határolódott el azoktól. Gerzsenyi Gabriella. Fotó: Jan VAN DE VEL Kommunista ifjúsági mozgalmi (csoportvezetőként tevékenykedett) és Soros-ösztöndíjas múltja miatt talán nem meglepő, hogy migrációpárti, multikulturális nézeteket vall. Szivárványos felsőben is fotózkodott, bizonyítva, hogy az LMBTQ lobbit támogatja. Véleménye szerint Brüsszel otthonos város, ahol sokszínűsége miatt lehet élni. Asszisztense olasz, aki a Renew Europe (ALDE utódpárt) képviselőjének dolgozott korábban. Gerzsenyit, tiszás működése közben érhettük már hazugságon és csúsztatáson – lásd a Marco Rossi-esetet –, így azon sem kellene meglepődnünk, hogy azt állítja: a kormányzatban senkit nem érdekel, hogy tisztább, egészségesebb, élhetőbb legyen az ország.

