Ki tartja be sikeresen az újévi fogadalmait?

Az év végéhez közeledve még mindig tartja magát a szokás, hogy valamilyen fogadalmat tegyünk. Életünk során többször is próbálkozunk a nagy fogyással vagy a dohányzásról leszokással, a legtöbben azonban már többször el is buktunk a nagy változtatásokkal. De vajon minden fogadalom bukásra van ítélve, vagy létezik olyan stratégia, amely segíthet a vágyott cél elérésében, ha megszabadulni nem is tudunk a rossz szokásoktól, legalább az ártalmakat csökkenthetjük?

Forrás: pexels.com

A szilveszterhez és az újévhez kapcsolódó szokás, hogy fogadalmat teszünk, valamin változtatni fogunk a következő évben. Erről készített felmérést az elmúlt három évben a Micra Research, amelyekből néhány tendencia egyértelműen kirajzolódik. Az egyik ilyen, hogy a magunknak tett újévi vállalások zömében a mindennapi szokásainkat érintik: az újévi fogadkozások jellemzően az életmóddal kapcsolatosak, de sokan szeretnénk az egészség területén is változtatni. Lefogyunk, leszokunk a dohányzásról, többet mozgunk – szinte mindannyian megfogalmaztunk már hasonló elvárásokat.

Tudjuk-e tartani magunkat az elhatározásunkhoz?

Az újévi fogadalmainkat azonban nem is olyan egyszerű betartani, mert ami szilveszter éjjelén még jó ötletnek tűnt, újév reggelén már sokszor jelent kihívást.

„Ennek egyik oka az irreális elvárás magunkkal szemben. Sokan hajlamosak többet vállalni annál, mint amire képesek, és gyakran nem is belülről fakadó motiváció hajtja őket, hanem hogy megfeleljenek a környezetük elvárásainak” – mondja Dr. Medgyesi János háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos. Ez pedig sok esetben nem elég; az érdemi változtatásokhoz komoly erőfeszítésre van szükség. Ezért célszerű tudatosan kitűzni a célokat, konkrét mérföldköveket rendelni az egyes időbeli szakaszokhoz, és fel kell készülni a nehezítő körülményekre is.

Forrás: pexels.com

Tervezés és apróbb lépések

Viszonylag ritka azoknak a száma, akiknél a hirtelen, drasztikus váltás működik. Van, akinek ez beválik, és egyik pillanatról a másikra fel tud hagyni egy káros szenvedéllyel. Általánosságban azonban sikeresebben tartják be azokat a fogadalmakat, amelyek kezdő lépésként a rossz szokás, például a dohányzás intenzitásának csökkentését, vagy valamilyen alternatív termék használatát tűzték ki célul, mint amikor a káros szenvedély teljes feladását célozták.