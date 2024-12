Király Nóra: Azon dolgozunk, hogy minden ember, aki bajba kerül, segítséget kapjon

Király Nóra a székesfehérvári áldozatsegítő központ előtt tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy

minden központban szakmailag felkészült, empatikus szakemberek igyekeznek lelki, jogi és pénzügyi segítséget nyújtani a rászorulóknak, amihez mindenhol barátságos, családias környezetet alakítottak ki.

Fontosnak nevezte, hogy az áldozatok ne azt érezzék, hogy "egy hivatalba léptek be, ahol ők csak egy ügy a sok közül, hanem azt érezzék, hogy tényleg barátságosan, emberileg, ugyanakkor nagyon komoly szakmai felkészültséggel fordulnak feléjük".

A miniszteri biztos jelezte, hogy mindenhol van egy pszichológus, aki a gyerekekkel speciálisan is tud foglalkozni. Megemlítette, hogy van egy magyar fejlesztésű játék, ami egy pszichológiai eszköz, és sokat tud segíteni egy traumatizált gyermeknek.

Király Nóra elmondta, hogy

jelenleg Magyarországon 17 áldozatsegítő központ van, a cél pedig az, hogy 2025 végére teljes legyen az országos lefedettség és minden vármegyében létrejöjjenek ezek a központok.

Rámutatott arra, hogy nagyon fontos része az áldozatsegítő rendszernek a nap 24 órájában ingyenesen hívható szám, amit akár éjszaka, hétvégén, ünnepnapokon is hívhatnak azok, akik bajba kerülnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepek alatt sem hagyják magukra azokat az embereket, akik valamilyen bűncselekmény áldozatává váltak: a két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok, illetve az ingyenesen hívható szám is elérhető akár karácsonykor, akár szilveszterkor, vagy az ünnepek alatt végig.

Budavári Árpád ezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese arról beszélt, hogy az év 365 napján van kapcsolódás a központok és a rendőrség között, hiszen meg kell előzni a bajt, aztán fel kell deríteni, ha már megtörtént, és az áldozatokon is segíteni kell.

Lehrner Zsolt (Fidesz) alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a városban és annak környékén élőknek van hová fordulniuk, amennyiben bűncselekmény áldozataivá válnak. Fontosnak nevezte, hogy a központban szakemberek foglalkoznak a tények feltárásával, a traumák szakszerű kezelésével.