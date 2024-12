Kocsis Máté: Magyar Péter egyértelművé tette, a szír álhír gyártója és híresztelője saját maga

Kocsis Máté szerint Magyar

egyértelművé teszi, hogy ő maga az álhír gyártója és híresztelője, amivel gyengítheti és veszélyeztetheti Magyarországot. Az is tiszta, hogy erre nem itthonról van igény, hanem külföldről, amit ő szolgalelkűen hajt most is végre, napok óta nem törődve az ebben rejlő kockázatokkal.

Hozzáteszi: a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként azonban szükséges felhívnia a figyelmet ezen kockázatokra. A magyar hatóságoknak és titkosszolgálatoknak megfeszített erővel kellett azon dolgozniuk, hogy az álhír terjedése ne okozzon nagyobb bajt, ne kerüljön emberéletekbe, ne hajtsanak végre az álhíren feldühödött szírek terrorcselekményeket Magyarországon. (Az Alkotmányvédelmi Hivatal nem oktalanul indított vizsgálatot az ügyben.)

Magyar Péter emberek életével játszik

Csak a tények kedvéért: Szíria budapesti nagykövetségét meg kellett védeni egy incidens miatt, a damaszkuszi magyar nagykövetség tagjait ki kellett menekíteni, s egy másik országba szállítani. De Szíriában jelenleg is tartózkodnak magyarok. Ebben a hangulatban a tűzzel és emberéletekkel játszik az, aki újfent hamis híreket közöl, melyeket a nemzetközi sajtó is átvesz, és a közösségi médiában is úgy osztogatják fékezett gondolkodású tiszás rajongók, mintha nem lenne holnap.

A frakcióvezető felteszi a kérdést, hogy

De vajon tudja garantálni a Tisza párt vagy Magyar Péter, hogy nyugat-európai terrorsejtek, Bassár el-Aszad ellenlábasai nem érkeznek Magyarországra bosszút állni, véres cselekményt végrehajtani az álhír hatására? Dehogy tudja, mégis terjesztik tovább, kockára teszik honfitársaink és a hazánk biztonságát, gyengítik Magyarországot. Ez a valódi cél. A külföldi cél.

Hozzáteszi: ha pedig valaki ezt szándékosan teszi, bűnös. Magyar Péter hazugságaival már tele van a padlás (értelmes embereknek másuk is), de ezúttal túlment minden határon: a FELELŐTLEN, gátlástalan rémhírterjesztéssel veszélybe sodorja honfitársaink életét és biztonságát! Eddig és nem tovább!

Az Origo is megírta, hogy a szíriai események kapcsán lendületbe jött a baloldali sajtó, valamint Magyar Péter is, álhírek terjesztésével hergelik nemcsak az embereket, hanem a nemzetközi közvéleményt is. Ráadásul ezzel veszélyeztetik a magyar emberek biztonságát is. Azt írták, el-Aszad éppen menekülő szír elnök gépéről, hogy Budapesten landolt, ami nem igaz. Később a Magyar Hang be is ismerte a hazugságot. Az elnök Oroszországba menekült. Hiába bizonyosodott be tehát a tény, Magyar Péter még ma is arról posztolt a Facebook oldalán, hogy el-Aszad hazánkban járt. Azon túl, hogy Magyar ezzel ismét Brüsszel kottájából játszik, nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet, hiszen, ha a szélsőséges iszlamisták elhiszik Magyar Péter posztját, és azt gondolják, hogy el-Aszad nálunk tartózkodik, akár még célponttá is válhatott volna Magyarország, vagy a budapesti szír nagykövetség. Az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali nemzetbiztonsági vizsgálatot indított a Magyar Hang és Magyar Péter hazugságai miatt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK