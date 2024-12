Elfogadták a 2025-ös békeköltségvetést

A vidéki otthonfelújítási támogatás keretében csaknem 2900 településen élő akár 400 ezer család számára válik elérhetővé a lehetőség, hogy lakáskörülményeiken javítsanak. A program részeként az állam legfeljebb hatmillió forintos kedvezményes hitelkonstrukciót is biztosít, amelynek kamata az állami támogatás révén jelentősen csökken.

A kezdeményezés mintegy 270 milliárd forinttal segíti az otthonteremtést.

Ráadásul a kormány bejelentette, hogy 2025. január 1-től átmenetileg lehetőség nyílik a Széchenyi-pihenőkártyára érkező juttatások 50 százalékának lakásfelújításra való fordítására. Az intézkedés 25 milliárd forinttal segítheti a családok otthonfelújítását.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Koncz Zsófia nemrég arra is emlékeztetett, hogy októbertől az átalányadózóknak, katásoknak, mezőgazdasági őstermelőknek is könnyítést vezettek be. Ezeknek a speciális adózóknak eddig csupán a bevételük 10 vagy 20 százalékát fogadta el a bank jövedelemként, ez most legalább 50 százalékra emelkedett, illetve a babavárónál az igazolt tb-jogviszonyra vonatkozó előírást csökkentették három évről egy évre – így többen tudnak élni például az otthonteremtési támogatással.