Koncz Zsófia: Számunkra a magyar családok biztonsága az első

Az említett konferencián be kellett mutatnom az uniós bizottságok elnökeinek és a különféle politikai családból érkező képviselőknek a magyar családpolitika pilléreit. Az világosan látszott, hogy vannak, akik a migrációban hisznek és vagyunk, akik a családokban. Ettől függetlenül nemzetközi szinten elismerik a magyar családpolitikát. Az amerikai elnökválasztási kampányban a leendő amerikai alelnök a magyar babaváróhoz hasonló program bevezetéséről beszélt. Ez hatalmas elismerés, hiszen mégiscsak a világ legnagyobb gazdaságával bíró államáról van szó, ahol téma lett a magyar családtámogatás. De az elmúlt hónapokban Dél-Koreától Nagy-Britanniáig több delegáció is eljött hozzám, hogy a magyar családpolitikáról, családtámogatásokról érdeklődjenek. Túlzás nélkül mondhatom, hogy nemzetközi példává váltunk.

Ezért is sajnálatos, hogy a magyar baloldal folyamatosan támadja és megkérdőjelezi a családok támogatását. Nem várjuk el, hogy dicsérjék, de a magyar családokat segítő intézkedéseket azért megszavazhatnák.

Uniós elnökként fő témánk a versenyképesség volt, amely a munkahelyek és a megélhetés biztosítása miatt a családoknak is fontos. A versenyképesség szempontjából pedig a demográfia kérdéskörét is napirendre vettük. Az unió történetében először tartottunk a demográfia témájában informális miniszteri találkozót. Jól sikerült, több ország is örömét fejezte ki, hogy végre az emberek valódi problémáiról sikerült beszélnünk. Az ülésen két fontos területet vettünk napirendre. A kormány számára egyrészt fontos a generációk közötti együttműködés, így szó esett a Gondosóra Programról, a Nők40-ről és a nagyszülői GYED-ről is. De a fiatalok ügye is téma volt, mivel az EU számos országában komoly gondokat okoz a lakhatás és a foglalkoztatás kérdése, illetve a vidék elnéptelenedése. A magyar kormánynak pedig mindegyikre van válasza.

Fotó: Origo - Ladóczki Balázs

Az ellenzék részéről érik a kormányt olyan kritikák vagy vádak, hogy állításuk szerint kizárólag a tehetősebb háztartások tudják igénybe venni a családi adókedvezményt és az egyéb, új típusú családtámogatásokat. Példaként a családi pótlékra vagy a GYES-re fordított összeg stagnálását hozzák fel. Mennyire igazak és helytállóak ezek az állítások?