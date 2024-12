Koncz Zsófia: Hatmilliárd forintos forrásból indít ösztöndíjprogramot a kormány a kisgyermeknevelő képzésekben résztvevők számára

Koncz Zsófia közlése szerint a felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára ez havi 125 ezer forintot jelent, a szakképzésben, technikumi képzésben résztvevők számára pedig havi 59 ezer forint az ösztöndíj.

"Ez egy európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projekt, ami igazából vidéken, a vidéki hallgatók számára ad lehetőséget. Az nem kizáró ok, ha valaki Budapesten tanul" - mondta az állímtitkár, hozzátéve, hogy december 2-án nyílt meg a felület a Magyar Államkincstár oldalán, ott minden részlet megtalálható.

Koncz Zsófia közlése szerint két nap leforgása alatt már kétszázan benyújtották a kérelmet. Arra számítunk, hogy nagy lesz az érdeklődés - fűzte hozzá. Aki ösztöndíjban részesül, az vállalja, hogy miután elvégezte a képzést, hat hónapon belül elhelyezkedik egy bölcsődében, de azok számára is segítség lehet az ösztöndíj, akik már ott dolgoznak, és mellette még tanulnak.

Az ösztöndíjprogram valóban egy motiváció lehet, hogy esetleg mások is ezt a pályát válasszák, hiszen itt a felsőoktatásban tanulók, illetve a szakképzésben tanulók számára van ez az ösztöndíj. Minden ösztöndíjon felüli, tehát nem kizáró ok, ha már más ösztöndíjban részesül valaki"

- mondta.

Koncz Zsófia ismertetése szerint az elmúlt időszakban hatalmas infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre a bölcsődei területen, 2010-hez képest több mint a duplájára, 32 500-ról 68 ezerre növelték a férőhelyeket, ennek köszönhetően ma már több mint 1200 településen, minden járásban van bölcsőde.

Hozzátette azt is: a kormány az elmúlt időszakban is igyekezett megbecsülni a bölcsődei dolgozókat, ezt jelzi, hogy 2010-hez képest a négyszeresére emelkedett a bérük, most pedig a minimálbér-növekedés, a pedagógusbér-növekedés is segíti őket.

A családokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában arról is beszélt, hogy miután az Országgyűlés elfogadta a jövő évi adótörvényeket, megnyílt az út a családi adókedvezmény duplájára növelésére.

Közlése szerint a 2025-ös költségvetésben 3750 milliárd forinttal terveztek, ami a családoknak szól, ez pedig 447 milliárd forinttal több, mint a 2024-es költségvetésben, illetve négyszer akkora összeg, mint 2010-ben volt.

Két lépcsőben tervezzük megduplázni a családi adókedvezményt, ami nagyon fontos része a 2025-ös költségvetésnek is. Egyrészt 2025 július elsejétől, másrészt a második lépcső 2026 január elsejétől lenne. Egy gyermek esetében 10 ezer forint helyett 20 ezer forint, két gyermek esetében 40 ezer forint helyett 80 ezer forint, három gyermek esetében pedig 99 ezer forint helyett 198 ezer forint lesz az az összeg, amely gyakorlatilag többletjövedelemként a családoknál marad"

- ismertette.