Kreatin – az alváshiány okozta gondokat is enyhíti

A kreatin az utóbbi évtizedekben leginkább a teljesítmény fokozásával, illetve a testépítéssel volt összekapcsolva. A szervezetünkben a kreatin stimulálja az energiatermelést, amely révén hosszabb ideig vagyunk képesek a fizikai csúcsterhelésre. Eddig ismert hatása miatt sok sportágban használják a profi sportolók (is).

Kreatin – az alváshiány negatív hatásait is enyhíti

Az agy helyes működésére is rengeteg energiára van szükség, amelyet támogat a kreatin, ám több friss kutatás azt igazolja, hogy a teljesítmény növelésén túl egyéb pozitív hatásokra is képes a vegyület. Az agy neuronjainak energiát biztosítva a kreatin javítja a mentális tisztánlátást és a koncentrációt, továbbá enyhíti a kialvatlanság okozta problémákat.

„Ha logikusan belegondolunk, a testünkben minden mindennel összefügg, s ezt igazolják ezek a kutatások is. Hiszen az izmainkat akkor tudjuk fokozottan építeni, ha javítjuk az alvásminőséget. Márpedig a vizsgálat szerint a kreatinnak is köszönhetően pihentetőbb lehet az alvás. Mivel az izomépítés egyik fontos szakasza az alvás, ha jobban alszunk, azt az izomzatunk is megköszöni, nagyobb teljesítményre lesz képes, jobban tudunk összpontosítani, és több energia jut az izomépítésre is” – véli Nagy-Parádi Tímea, a vitaminitalokat és sportitalokat gyártó R-Water Kft. társtulajdonosa, táplálkozási tanácsadó.

Ebben a sportitalban van a legtöbb kreatin a magyar piacon

A kreatint megtaláljuk a halakban, a vörös húsokban, a csirkében, a tej- és sajtfélékben. Ha ezekből a táplálékokból kevesebbet fogyasztunk, táplálékkiegészítő formájában gondoskodhatunk az üdvös kreatinszintről. Az R-Water is készít olyan sportitalt, amely tartalmazza: ez az Absolute Live termékcsalád Creatine + L-Glutamin itala, amely biztosítja tápanyag korábban és újabban megismert pozitív hatásait is.

