A minőségi oktatás új otthona a Maarif iskolája

A Maarif Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium a török Maarif Alapítvány legújabb intézménye, amely Budapesten nyitotta meg kapuit öt évvel ezelőtt. Az iskola célja, hogy magas színvonalú, nemzetközi oktatást biztosítson diákjai számára, miközben tiszteletben tartja a magyar oktatási hagyományokat. A Maarif Alapítvány világszerte 477 modern oktatási intézményt működtet több mint 50 országban és ezzel a világszerte elismert oktatási intézményeinek hálózatához tartozik, így a budapesti iskola diákjai is részesülhetnek a nemzetközi tapasztalatokból és kapcsolatokból.

A Maarif Iskola nagy hangsúlyt fektet a minőségi oktatásra. Foto: Maarif

Az intézményben a diákok fele magyar, fele külföldi, ami egyedülálló lehetőséget teremt a kultúrák közötti megértésre és a nyelvi készségek fejlesztésére. A diákok a 12 tantárgyból 6-ot angol nyelven tanulnak, így már fiatal kortól kezdve magas szintű idegennyelv-tudásra tesznek szert. Az iskola lehetőséget biztosít tanítási időn kívüli különórákra is, ahol a diákok angolul vagy törökül fejleszthetik nyelvtudásukat, ezáltal még versenyképesebbé válnak a munkaerőpiacon. Emellett olyan különleges foglalkozásokat is kínálnak, mint az íjászat vagy az ebru-márványfestés, amelyek a kreativitást és a kézügyességet is fejlesztik.

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a minőségi oktatásra. A kis létszámú osztályokban a pedagógusoknak lehetőségük van egyéni és kiscsoportos fejlesztésre, valamint a tehetséggondozásra. Az iskola pedagógusai olyan tanítási módszereket alkalmaznak, amelyek a különböző társadalmi és etnikai csoportokból érkező diákok előrehaladását segítik. A tanárok elkötelezettek a mellett, hogy minden diák kibontakoztathassa a benne rejlő képességeket, és megtalálja a helyét a világban.

A Maarif iskolája új, modern épületbe költözik

Az intézmény hamarosan új épületbe költözik a VII. kerületben. A modern, minden igényt kielégítő iskolaépületben a diákok a legmagasabb színvonalú oktatásban részesülnek majd. A 6500 négyzetméteres alapterületű épületben konferenciaterem, két sportcsarnok, ebédlő, több laboratórium, valamint önálló műhelyek is helyet kapnak. A diákok számára kialakított modern tantermek, laboratóriumok és műhelyek inspiráló környezetet biztosítanak a tanuláshoz és a kibontakozáshoz. A sportcsarnokok és az ebédlő pedig a testi és lelki egészség megőrzését szolgálják. Az iskolaépület jelenleg 450 diákot tud befogadni, de később tervezik óvodai csoportok létrehozását is.