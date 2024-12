Szijjártó Péter: A magyar gazdaság a rendkívüli nehézségek ellenére is jól helytállt idén

Úgy vélte, hogy a gazdaság dimenzióváltását segíti, hogy tizenöt esetben tudott a kormányzat kutatás-fejlesztési nagyberuházásokat támogatni. Emellett az üzleti szolgáltatóközpontok, az informatikai és a kutatás-fejlesztési beruházások összesen több mint kétezer munkahelyet tudtak létrehozni. Aláhúzta: a magyar beruházásösztönzési ügynökség által hazánkba hozott beruházások értéke mintegy másfélszerese annak, amit a másik három visegrádi állam hasonló ügynökségei produkáltak összesen.

A miniszter leszögezte, hogy ezen rekordok alapja az, hogy a német és a kínai vállalatok egymásra épülő stratégiája Magyarországon jelenik meg a legkézzelfoghatóbb módon.

Felidézte, hogy a kínai BYD Szegeden hozza létre első európai gyárát, de a német BMW üzemépítése is jelentős előrehaladást ért el idén, ahogy a Mercedes is folyamatosan dolgozik második gyára építésén. "Ezen beruházásokkal pedig Magyarország be fog lépni azon államok táborába, amelyek elmondhatják magukról, hogy évente több mint egymillió személyautót állítanak elő" - hangsúlyozta.

Ezzel összefüggésben pedig rámutatott, hogy az elektromos járművekhez szükséges akkumulátorokat gyártó vállalatok is felpörgették a beruházásaikat. Végül érintette a beruházásösztönzési rendszer működésében eszközölt változtatásokat is, amelyek fő célja az, hogy ezek a támogatások minél szélesebb körben, minél több magyar cég számára is elérhetők legyenek. "A magyar gazdaság egy rendkívüli hullámokkal és turbulenciákkal tarkított világgazdasági környezetben kellett, hogy helytálljon az idei esztendőben. Ez a helytállás jól sikerült, és ez a helytállás megfelelő alapot biztosít arra, hogy a jövő évben egy jelentős gazdasági növekedést tudjunk majd felmutatni" - összegzett.