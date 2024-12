Összeállt a Magyar-Gyurcsány-Karácsony koalíció

Szerdán tartották meg az idei utolsó közgyűlést a fővárosban. Több, Budapest sorsát jelentős mértékben befolyásoló döntés is született. Ezek egyike a Fidesz frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra által csak csődköltségvetésnek nevezett 2025-ös büdzsé elfogadása volt. A kormánypárti politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy fél évvel a helyhatósági választások után még mindig nincsenek főpolgármester-helyettesek és a város, valamint gyakorlatilag a közgyűlés is törvénytelenül működik.

Magyar Péter képviselőinek a támogatásával Karácsony Gergelyék elfogadták Budapest törvénytelen csődköltségvetését, felállt a Tisza-DK-Karácsony koalíció.

Ez Magyar Péter nyílt csatlakozása a fővárost vezető balliberális koalícióhoz, ezzel pontosan azt a politikát képviseli és viszi tovább, amit Karácsony Gergely és Gyurcsány emberei képviseltek.

Vitézy Dávidék is igent nyomtak, ezzel csatlakoztak a városvezető balliberális koalícióhoz. Követik a régi receptet, összeálltak, lepaktáltak, eltüntettek több száz milliárd forintot, most pedig másra hárítják a felelősséget.

