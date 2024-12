Havazás: újabb fontos figyelmeztetést adtak ki az utazóknak

úgynevezett tapadó hó elsősorban Baranya és Tolna térségében, valamint Bács-Kiskun déli felében érkezhet, a legtöbb friss hó a Mecsekben hullhat, ahol akár a 20 centimétert is elérheti. Hétfő délutántól viharos széllökések is érkezhetnek a Dunántúlra, pont a havazásban leginkább érintett területekre, ezért hófúvásos szakaszok is kialakulhatnak.