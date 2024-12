Magyar Péter tanácsadója szerint özönlenek a borzalmas arcok a Tiszába

Láng Balázs szokatlan nyíltsággal kommentált egy kellemetlen hírt a Tisza Párt Facebook-csoportjában. Magyar Péter tanácsadója annak kapcsán kelt ki magából, hogy a pártelnök a napokban a közösségi médián kifejtette:

egy tiszás aktivista nem tudott elszámolni hárommillió forintnyi pénzzel, így feljelentést tesznek.

Láng az erről szóló hírt azzal a kommentárral osztotta meg, hogy korábban ő is hasonlóan cselekedett egy visszaélés miatt, ám a pénz sosem került elő. „A hír egyúttal rávilágít egy, a mélyben fortyogó súlyos problémára: borzalmas arcoknak is otthona lett a Tisza. Főleg a Tisza-szigetek, ahová kontroll nélkül özönlenek a haszonlesők, a tolvajok. Ez a hirtelen növekedés ára, make no mistake” – írta a tanácsadó a Magyar Nemzet cikke szerint.

Láng Balázst évtizedek óta szoros szálak fűzik a baloldalhoz, a kétezres évek közepén a Kincstári Vagyoni Igazgatóság sajtófőnöke volt, 2007-ben – vagyis szintén a Gyurcsány-kormány alatt – a soha meg nem épült kormányzati negyedért felelős kommunikációs igazgatóként tevékenykedett.

A 2019-es önkormányzati választások során az MSZP kampányának kulcsembereként dolgozott. A közösségi média tanúsága szerint egy időben Márki-Zay Péter rajongója volt, 2024 tavasza óta pedig Magyar Péternek segít a párt kommunikációjában, rendezvényszervezésben, valamint a politikai formáció közösségi médiabeli megjelenésében is fontos szerep hárult rá.

Láng 2022-ben a Diaspora Aid nevű alapítványán keresztül igyekezett megszervezni, hogy az angliai magyarok tudjanak szavazni a baloldalra: adománygyűjtésbe kezdett, hogy többeket a londoni magyar nagykövetségre utaztasson. Az adományozók között felbukkant például a Gyurcsány-kormányok korábbi minisztere, Draskovics Tibor is.