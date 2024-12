Magyar Péter brüsszeli feladata a magyar állam gyengítése, ezért gyárthatta a szír álhírt is

A szíriai események kapcsán lendületbe jött a baloldali sajtó, valamint Magyar Péter is, álhírek terjesztésével hergelik nemcsak az embereket, hanem a nemzetközi közvéleményt is. Ráadásul ezzel veszélyeztetik a magyar emberek biztonságát is. Azt írták, el-Aszad éppen menekülő szír elnök gépéről, hogy Budapesten landolt, ami nem igaz. Később a Magyar Hang be is ismerte a hazugságot. Az elnök Oroszországba menekült. Hiába bizonyosodott be tehát a tény, Magyar Péter még ma is arról posztolt a Facebook oldalán, hogy el-Aszad hazánkban járt. Azon túl, hogy Magyar ezzel ismét Brüsszel kottájából játszik, nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet, hiszen, ha a szélsőséges iszlamisták elhiszik Magyar Péter posztját, és azt gondolják, hogy el-Aszad nálunk tartózkodik, akár még célponttá is válhatott volna Magyarország, vagy a budapesti szír nagykövetség. Az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali nemzetbiztonsági vizsgálatot indított a Magyar Hang és Magyar Péter hazugságai miatt.

Mint arról korábban az Origo már beszámolt, vasárnap reggel a Magyar Hang egy olyan cikket jelentetett meg online oldalán el-Aszad szír elnök Budapestre érkezéséről, amiből egy szó sem volt igaz. A portál szerint az államfő gépe titokban landolt Ferihegyen, az utasok érkezését a Terrorelhárítási Központ biztosította, a repülőtér személyzetével pedig titoktartási „papírt” írattak alá. A cikkhez egy olyan képet mellékeltek bizonyítékként, amely Ankarában készült 2012-ben egy Syrianair-járat landolását követően. Az ügy érdekessége, hogy a Magyar Hang cikkének publikálása után néhány perccel Magyar Péter is posztolt erről. Később a Magyar Hang elismerte a hazugságot és levette a cikket, de Magyar Péter azóta is folytatja a hergelést. Kedden ugyanis ismét azt írja posztjában, hogy hazánkban járt el-Aszad. Brüsszel embere figyelmen kívül hagyja a tényeket, csak politikai érdekeit nézi, az sem érdekli, ha ezzel a magyar embereket sodorja veszélybe. A Magyar Hang később elnézést kért az olvasóitól A Tisza Párt elnöke vasárnap még annak ellenére is töretlenül kommentált és posztolt a témával kapcsolatban, hogy bebizonyosodott: a Magyar Hang hazudott, a portál pedig elnézést kért az olvasóitól. A politikus végül kénytelen volt beleírni posztjába, hogy „a hírt azóta cáfolták”. Magyar Péter láthatóan mindent elkövet azért, hogy hergelje az embereket, és az az apró tény sem érdekli, hogy a hazugságot maga a hazugság gyártója, a Magyar Hang cáfolta meg. Azon túl, hogy Magyar Péter ezzel a cselekedetével ismét Brüsszel kottájából játszik, nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet, hiszen, szélsőséges iszlamisták úgy gondolhatták volna Magyar Péter posztjából, hogy el-Aszad nálunk tartózkodik, akár még célponttá is válhatott volna Magyarország, vagy a budapesti szír nagykövetség. Ráadásul ha ez nem lenne elég, azóta kiderült, hogy Oroszország adott menedékjogot el-Aszadnak, jelenleg is Moszkvában tartózkodik. Magyar Pétert továbbra sem zavarja a valóság, azóta is hazudozik. Magyar Péter vét hazánk szuverenitása ellen Magyar Péter viselkedése nem először jelent kockázatot a Magyar szuverenitásra nézve, hiszen korábban például arról értekezett, hogy szívesen lemondana hazánk szuverenitásának egy részéről.

Le kell mondanunk a szuverenitás egy részéről, vagyis legalább részben fel kell adnunk hazánk önrendelkezését az Európai Unióban – lényegében erről beszélt Magyar Péter. A jogász végzettségű politikus azonban félreértelmezte az alkotmányos berendezkedést, és ezt minden bizonnyal csak azért tette, hogy megindokolja a brüsszeli elvárások teljesítését. Erről bővebben ITT írtunk! Az utóbbi időben Magyar Péter számtalan alkalommal bebizonyította, hogy ő Brüsszel embere, szorosan együttműködik a háborúpártiakkal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a globalista elit kedvében járjon. Ez azért érdeke, mert így nem kell attól tartania, hogy kiadják a mentelmi jogát, és azt reméli, hogy megúszhatja a botrányait. Mivel Brüsszelnek az a fontos, hogy bármi áron gyengítse Magyarországot, a magyar kormányt, teljes mellszélességgel támogatják Magyar Pétert, aki mindent végrehajt, amit kérnek tőle. Ez nem kérdés, hiszen Von der Leyen és Weber nyíltan bejelentették, meg akarják buktatni a magyar kormányt, és Magyar Péterben látják Orbán Viktor kihívóját. Magyar minden bizonnyal meg akar felelni ennek a szerepnek. Valószínűleg ezért született a szír álhír is, Magyar emiatt ismét dicséretet várt brüsszeli gazdáitól. Magyar Péternek csakis a politikai haszon, a szereplés és a népszerűség számít, a magyar emberek biztonsága sem drága neki. Szijjártó Péter önmérsékletre kérte az álhíreket terjesztő újságírókat és politikusokat Önmérsékletre intett egyes újságírókat és politikusokat az álhírek terjesztésével kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Mar-a-Lago-ban, rámutatva, hogy ezek éles helyzetben könnyen veszélybe sodorhatják Magyarországot. Sérelmezte, hogy ez esetben is hamar megindult a "belpolitikai haszonvadászat", ugyanis már vasárnap reggel álhírek kaptak szárnyra arról, hogy egy titokzatos szíriai repülőgép érkezett Budapestre, amiből semmi nem volt igaz. "Egyes politikusok azonnal rá is csaptak erre a hírre, és egy hatalmas fakenews-cunamit kreáltak ebből" - fogalmazott.

"A helyzet az, hogy ez nem a Fortnite, hanem ez a valóság. Itt egy olyan küzdelem zajlik a Közel-Keleten, amelyben terrorszervezetek is mélyen érintettek, s egy-egy ilyen álhír bizony nagyon komoly veszélybe tud sodorni egy egész országot, egy egész nemzetet" - figyelmeztetett. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a vasárnap terjedni kezdő álhír így nagyon veszélyes volt, hazánknak is van például nagykövetsége Szíriában, amelyet ugyan időben evakuáltak, de a hírek szerint ott katonák jelentek meg, illetve ha nem is sokan, de élnek magyarok is az országban. Budapesten van szíriai nagykövetség, amely támadás célpontja lehetett volna, és a terrorszervezetek is nemzetközi jellegűek ma már, és bizony a világ bármely pontján magyar érdekeltségek, emberek és közösségek ellen követhetnek el terrortámadásokat, hogyha éppen olyan információjuk van, amely ezt az ő gondolkodásmódjuk szerint indokolja - folytatta. "Ezért arra szeretnék tisztelettel kérni minden magyar újságírót, s minden magyar politikust, hogy ilyen helyzetekben gyakoroljanak önmérsékletet, és próbáljanak meg legalább egy kicsit felelősségteljesen viselkedni, mérjék fel, hogy egy-egy ilyen álhírnek a terjesztése milyen veszéllyel járhat Magyarország és a magyar emberek vonatkozásában" - mondta. A miniszter végül rámutatott, hogy ezúttal szerencsére nem történt végzetes tragédia, de történhetett volna. Erről még bővebben ITT olvashat! Az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali nemzetbiztonsági vizsgálatot indított a Magyar Hang és Magyar Péter hazugságai miatt Az üggyel kapcsolatban a Mandiner kérdéseket küldött a Kormányzati Tájékoztatási Központnak, amely a lapnak elárulta, hogy vasárnap reggel hamis hír jelent meg arról, hogy egy szír repülőgép a budapesti repülőtéren szállt le - írja a Mandiner. „A minden elemében valótlan információkat tartalmazó cikk olyan fényképet használt, amely egy 2012-es ankarai járat kiszolgálását mutatta be. A valótlan állításokat tartalmazó cikk ezen kívül azt is állította, hogy szombat este a Szíriából menekülő elnök Magyarországra érkezett. Ez az információ is súlyos hazugság volt. A magyar sajtóban, illetve a Magyar Péter által is közölt álhír - mely a mai napig kint van a Tisza Párt elnökének oldalán - azonban alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni – közölték. Tudatták, a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltő álhírek mögötti háttér feltárása a magyar elhárító szervek feladata, az ilyen súlyos dezinformáció ugyanis nemzetbiztonsági kockázattal járhat, növelheti a terrorveszélyt hazánkban. Az illetékes szervek minden lépést megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen álhíreket megelőzzék és az ebből eredő kockázatokat mérsékeljék. Ez a tegnapi esetben is így történt – tették hozzá, majd tudatták: az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a hír gyártása és napirenden tartása kinek állt az érdekében. Ennek eredményéről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát tájékoztatni fogják.

