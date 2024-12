Magyar Péter elért egy olyan ponthoz, hogy fel kellett neki mutatni egy erkölcsi stoptáblát

Szánthó Miklós a Magyar Nemzetnek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Bár a nyilvános közbeszéd és közszereplések lealjasításának nagy hagyománya van a magyarországi baloldalon, Magyar Péter elmúlt hónapokban tanúsított ámokfutása dimenzióugrást jelent egy sötét lyukba"

A főigazgató szerint Magyar Péternek teljesen mindegy, hogy mik a tények vagy mit követelnének meg az alapvető emberi normák, úgy gondolja, hogy azt hazudhat, amit akar – hiszen úgysem lesz semminek se következménye.

Ezt a közéleti barbarizmust nemcsak nálunk, de világszerte a progresszív, liberális oldal honosította meg, mely saját magára semmiféle erkölcsi mércét nem vonatkoztat, mást viszont nagyképű gőggel elítél vagy felelősségre von"

– mutatott rá Szánthó Miklós.

Szerinte ez történik most is: egy családon belül erőszakoskodó, éjszakai botrányhős, aki saját képviselőtársait „Soros-ügynöknek”, „agyhalottnak”, szimpatizánsait „büdös szájúnak”, idősebb voksolóit „nugydíjaskommandónak” tartja, most egy gyermekekért aggódó, felelős politikusként próbálja magát feltüntetni, illetve ezzel próbálja lealibizni, hogy ő „fontos dolgokat” csinál európai parlamenti képviselőként.

Ezen, gerincességet csak nyomokban tartalmazó viselkedés miatt szükséges őt a valóságban is szembesíteni önmagával – illetve a választók számára is nyilvánvalóvá tenni a nyilvánvalót"

– fogalmazott az elemző.

A lapnak a főigazgató elmondta, hogy amit Magyar Péter csinál, azt úgy hívják, bizalomlopás: magát hamis színben feltüntetve akarja elnyerni a választók szimpátiáját.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a pécsi gyermekotthon előtt szólalkozott össze a botránypolitikus Menczer Tamással, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójával. Majd miután a kormánypárti politikus szembesítette a diszkópolitikust az igazsággal, agresszíven üvöltözni és lökdösődni kezdett.

Beszéltem a Petivel! Elmondtam, hogy egy hazug gazember! Egy olyan embertől, aki a saját családját, feleségét, gyerekeit megtámadta, lehallgatta, attól a gyerekeket és a nőket meg kell védeni! Akivel a saját fia nem áll szóba, attól a gyerekeket meg kell védeni! Ő mindenkit lenéz, soha senkinek nem segített, és nem is fog. Csak saját magát tekinti fontosnak! Egy önző, hazug ember! És akit a nyakánál fogva dobnak ki a diszkóból, az egy utolsó suttyó"

- írta közösségi oldalán.