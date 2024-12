Mutatjuk, milyen kétes ügyekbe keveredtek Magyar Péter legfőbb szövetségesei

Nem mellékes, hogy a bűnbanda sértettje volt egy Magyarhoz köthető másik személy, mégpedig a Tisza Párt alapítója, Deák Boldizsár. Az az általa indított polgári per anyagából nyilvánvalóvá vált, hogy a férfi az ingatlanjával vett részt a bűnbanda által felügyelt „befektetésekben”. Mint az iratokban szerepel, Deák kapcsolatba került a bűnszervezet vezetőjével is, aki a jelzálogjog bejegyzése fejében tíz hónapon keresztül havi két-két és fél millió forintot ígért neki, amit aztán nem fizetett ki. A férfi tehát papíron károsultja a csalássorozatnak. Az azonban fontos kérdéseket vet fel, mégis mi oka volt a dörzsölt üzletembernek arra, hogy egy ilyen kockázatos bizniszben részt vegyen, még akkor is, ha kimagasló befektetési lehetőséget látott az ajánlatban. Erre az egyértelmű válasz az, hogy semmilyen, kivéve akkor, ha Deák bennfentes információkkal is rendelkezett a piramisjátékról. Ezt a nyomozó hatóság azonban nem tudta igazolni.