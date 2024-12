Magyar Péter és testőrei egyre agresszívabban támadnak emberekre

Magyar Péter erőszakosságáról akkor szerezhettek először tudomást a választók, amikor volt felesége, Varga Judit Facebook-bejegyzésekben részletesen mesélt arról, hogy milyen kínokat kellett kiállnia a házasságuk alatt, majd egy interjúban újabb megrázó történeteket osztott meg. Megesett, hogy Magyar Péter az akarata ellenére a házban tartotta. Azzal próbálta sakkban tartani őt, hogy elvette a táskáját, bezárta egy szobába, vagy éppen kukákat borogatott az autója elé.

Felidézte, hogy a gyerekek előtt zárta be őt egy szobába, és a 11 éves gyereke szabadította ki.

Volt arra is példa, hogy a szülei voltak náluk, és ekkor történt, hogy Magyar Péter egy késsel járkált a lakásban, miután egy buliról hazaérkezett. Ekkor a szülei közé kellett feküdnie. Olyan eset is volt, hogy Magyar Péter részegen hazaérve feleségéhez vágta a nadrágszíjat, valamint több könyvet is. valamint megtörtént az is, hogy Magyar Péter öngyilkosságot tettetett, majd elment, mielőtt a mentők kiérkeztek volna. Egy alkalommal pedig Magyar azzal fenyegette Vargát, hogy a gyerekei intézetbe kerülnek, ő pedig börtönbe. Mint ismert, Magyar Péter zsarolás és lelki terror útján hangfelvételt készített feleségéről, majd ezzel próbálta meg fenyegetni. Varga Judit pedig a felvételen mindent elmondott, amit a férfi hallani akart, hogy minél hamarabb menekülhessen.

Később kiderült, hogy nem ő volt az egyetlen nő, akit Magyar Péter fenyegetett, megalázott és bántalmazott. Vogel Evelin, a diszkóliberális politikus volt barátnője több hangfelvételt is készített Magyarról. Ezekből kiderült, hogy neki is megrázó élményei voltak a párkapcsolat alatt. Egy alkalommal Vogel arról beszélt, hogy

szétalázott! Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat… mindenki… új emberek előtt… elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz… elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni… ja, biztos most is később jöttem… és elkezdett így belém állni, úgy, hogy már a többiek… és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok… elkezdett így taposni, páros lábbal"

Arra is kitért, hogy Magyar Péter sokszor őrült módjára dühöngött, gyakran pitiáner dolgok miatt kapott dührohamot.

"(Egy) alkalommal már az volt bennem, hogy nem normális ez a csávó… hogy az, amiket megenged magának velem szemben vagy bárkivel szemben, az nagyon sok… Így hiperventillál, kiborul a semmin… olyan stílusban beszél, hogy az valami…" - mesélte.

Volt olyan eset is, hogy Vogelt annyira megalázta, hogy a nő a mosdóba ment sírni.