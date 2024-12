Magyar Péter megint hazudott, továbbra is titkolja a pártja pénzügyi beszámolóját

„A transzparens és kikezdhetetlen működés az első pillanatoktól a Tisza Párt sajátja. Ezt diktálja a tisztesség, ezt írja elő a törvény, és ezt várják a választópolgárok minden politikai szereplőtől Magyarországon” – ezt a szöveget találja az olvasó Magyar Péter szervezetének honlapján. Az oldalon azt is ígérik eredményeik és kiadásaik kapcsán, hogy „mindezeket részletesen a 3. negyedévi beszámolóban ismertetjük, amit várhatóan október végén teszünk közzé.”

Ennek ellenére még jelenleg sem nyilvános a Tisza Párt III. negyedévi beszámolója. Bár Magyar Péter többször is megígérte ezt, mégsem váltotta be ígéretét. Múlt héten több alkalommal is vállalta a beszámoló még a múlt héten történő közzétételét.

– „Az első és második negyedévet is kiraktuk a honlapunkra, és a harmadik negyedév gazdálkodását is rövidesen, még ezen a héten ki fogjuk tenni, ahogy megígértük.” (2024.11.26., az Európai Parlamentből való bejelentkezés)

– „Ennek ellenére fönn van az átláthatósági jelentésünk, a harmadik negyedévről fönn lesz még a hétvégén” (2024.11.29., Bicske)

– „Kint lesz a harmadik negyedévről is még ezen a héten, mindenről beszámolunk.” (2024.11.29., Pákozd).

Magyar Péter tehát ismét hazudott, továbbra is titkolja a Tisza Párt zavaros pénzügyeit.

A korábbi ígéretek ellenére sem októberben, sem novemberben nem tették közzé a szeptember végével lezárult negyedév számait.

Mindez azért is érdekes, mert múlt kedden érdekes hangfelvétel érkezett a Magyar Nemzethez: ezen Radnai Márk, Magyar Péter egyik legfontosabb embere, a Tisza Párt alelnöke beszél a pénzügyeikről. Radnai a hanganyagon arra utal: a politikai formációban pénzügyi káosz uralkodott, de vélhetően a júniusi, Hősök terén tartott rendezvényre önmagában több mint százmillió forintot költöttek.

„Dezső mindenre rábólintott, amit Peti akart. És kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére. És ez… És ez no f…cking way.” – fogalmazott Radnai, érzékeltetve, hogy szerinte felesleges volt a költekezés.

Vogel Evelin erre megkérdezte, „Dezsőnek” (vélhetően Farkas Dezsőnek – a szerk.) az volt-e a legnagyobb hibája, hogy „nem tudta kontrollálni”?