Magyar Péter olyan, mint a brüsszeli elit: azt gondolja, bármit megtehet

Magyar Péter agresszív, lekezelő és arrogáns viselkedése igazából nem meglepő. Ugyanazt csinálja, mint a brüsszeli elit,

úgy gondolja, hogy ezt is, mint a korábbi botrányos ügyeit, megteheti, hiszen Brüsszelben semminek nincs következménye.

Bántalmazó viselkedése, árulásai, de még nyári diszkóbotránya is következmények nélkül maradt, hiszen a Tisza Párt elnöke nem mondott le mentelmi jogáról az Európai Parlamentben és Manfred Weber mögé bújva elérte azt, hogy jogilag ne lehessen számon kérni.

Igazi brüsszelita lett Magyar Péter, aki nem csupán családját, de akár a hazáját is elárulná azért, hogy a botrányoktól és korrupciós ügyektől hangos brüsszeli elithez tartozhasson.

Mint ismert, Magyar Péter még június 21-én éjszaka okozott botrányt egy belvárosi luxus-szórakozóhelyen, amikor a biztonsági őrök kidobták, mivel a baloldali politikus botrányt okozott. Szemtanúk beszámolói és videófelvételek alapján a diszkóban részegen randalírozott, és megütött egy férfit is és egy nagy értékű telefont is elvett egy vendégtől, majd azt a Dunába dobta. Botrányos viselkedése miatt több feljelentés is történt ellene, ám a hatóságok nem tudnak haladni az ügy érdemi felderítésével és Magyar Péter felelősségre vonásával, mert Brüsszel emberét védi a mentelmi jog, Magyarország ellensége a szintén botrányairól elhíresült Manfred Weber pedig mindent megtesz, hogy a büntetlenség lehetőségét biztosítsa Magyar Péternek.

Weber maga is botrányhős

A morálisan megkérdőjelezhető viselkedés és a botrányok Manfred Webertől sem állnak távol. Nemrégiben újabb korrupciós vádak merültek fel a magyargyűlölő Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) háza táján. Nem először, de annál nagyobb erővel: Belgiumban nyomoznak a német politikus eddigi kabinetfőnökével, Ouarda Bensouag-val kapcsolatban. Az Európai Ügyészség eközben uniós forrásokkal való visszaélés miatt vizsgálódik az EU legnagyobb pártcsaládjánál.

Nem ez az első korrupciós ügy Weber körül. 2019-ben derült ki, hogy Manfred Weber, miközben a korrupció elleni harc fontosságáról is beszélt, a korábbi években trükkös eszközökkel, ravaszkodva, joghézagokat kihasználva zsebre vágott legalább 400 000 eurót, azaz hozzávetőleg 160 millió forintot.