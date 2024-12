Így gombolt le Magyar Péter ötvenmilliót a Tisza-szavazókról

Az újdonság erejével legfeljebb annyiban hat a könyv, amennyiben a mulasztásainkat pótolhatjuk: a cikk szerzője megemlíti, hogy például júniusban teljesen lemaradt a pártvezér azon mondatáról, hogy „2015 óta tartja Orbán Viktor rettegésben a saját népét”

(a könyv angol fordításában, hogy mindenki megértse: „Since 2015, Viktor Orbán has been terrorising his own people”) –

hogy miért pont 2015 óta, az nem derül ki (tán egy emberként rettegünk attól, hogy élve ússzuk meg a karácsonyi vásárt?); de hátha a következő fotóalbumban elfér majd annyi kulisszatitok, hogy megtudjuk, Magyar Pétert például konkrétan milyen módszerrel terrorizálták 2017-ben a CSOK felvételére.

Miközben eleve van abban valami mélyen barátságtalan, ha egy könyvkiadó a karácsonyfa alá szánt emlékalbumában olyan állításokat sző a fotók közé, amelyek szerint az olvasó immár tizedik éve rettegésben van tartva, a vidéki Magyarország tönkre van téve, és ha nem vigyázunk, a miniszterelnök vietnami munkásokat telepít a nappalinkba.

Micsoda lélekemelő és lelazító szentesti olvasmány!

Mennyivel jobban jár, akinél ehelyett például a „Magyarország – az útikönyv” című, szintén idén megjelent vaskos és impozáns kötet kerül a fa alá. Sehol egy betűnyi pártpolitika, sehol egy pixelnyi személyi kultusz – helyette 511 oldalnyi felemelő kép és igényes rajz, valóban inspiráló példa és konkrét, egyedi érték az ország minden tájáról. Az aprócska, de annál idillibb és fenntarthatóbb Gömörszőlőstől kezdve az utolsó pillanatban megmentett cáki pincesoron át a magánszorgalomból, egy erdész munkájával létrejött pórszombati gyümölcsészeti génbankig – csak úgy csillognak a konkrétabbnál konkrétabb víziók - írják.

Igaz, ne legyünk igazságtalanok, mert könyvében Magyar Péter is idéz magától egy egészen konkrét gondolatot: „Mindig is imádtam az állatokat, szívesen örökbe fogadnék most egy kiskutyát”. De nem teszi, mert most fontosabbnak tartja, ha az emberekért küzd. És valóban: 9990 forintos könyve segítségével máris nagyjából ötvenmillió forinttól szabadította meg olvasóit, akik így egy kicsivel már közelebb is kerülhettek a betlehemi jászol üdvös szegénységéhez.

