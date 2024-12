Magyar Péterrel durván szembe jött a valóság, Wellor ráhúzta a vizes lepedőt

Wellor ezt az újabb gusztustalanságot nem nézte tétlenül, és ráhúzta a vizes lepedőt Magyar Péterre. A netzenész legújabb dalában kíméletlenül tart tükröt a Tisza Párt elnökének legújabb, vérlázító botrányára. A világhálón egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Wellor most is rátapintott a lényegre. Kicsi vagy című dalával utal a múlt heti Menczer–Magyar-csörtére is, és rávilágít, ahogy fogalmaz, „temus államférfi” alkalmatlanságára.

Íme néhány sor az új dalból:

Azt se tudod, mi az ábra

belecsapsz a diplomáciába

azt hiszed, hogy vagy valaki

de politikusnak elég gagyi

szerinted a neved magas rang

de jól átkúrt a Magyar Hang

ha valaki hatalomra tör,

hogy lehet ennyire amatőr?

(…)

neked a politika merész kaland

soha nem hív fel téged majd a Trump

ha ekkora f@sz vagy, az nagy gond

a szinted a Diákhitel Központ

A Magyar Péter legújabb botrányáról készült kőkemény Wellor-dalt itt hallgathatják meg: