Vogel Evelin hangfelvételéből már megint kiderült: Magyar Péter nem az, akinek mutatni akarja magát

Az a hangnem és viselkedés, amely a felvételeken túl most már közvetlenül is megjelenik Magyar Péter részéről a nyilvánosság előtt, nemcsak a közszereplések során, hanem a magánéletben sem elfogadott. Ráadásul megint előjön az a kérdés, hogy

alkalmas-e egy ilyen szereplő arra, hogy a belpolitikai színtéren túl nemzetközi kapcsolatok terén is képviselje hazánkat?

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Korábban letagadta Magyar Péter, hogy a háborúpárti, Európai Néppárt (EPP) fizeti az országjárásait, pedig láthatóan minden rendezvényen ott van az EPP plakátja. Mi lehet ennek az oka, és miért fogadhatja el a támogatást?

Nagyon úgy tűnik, hogy őt nem érdekli az, hogy milyen erőforrások segítik, ahogy az sem, hogy kikkel kell együttműködnie, illetve kik szerepelnek egyebek mellett az európai parlamenti listáján. Korábban beszélt arról is, hogy egy „Soros-ügynök” is ott volt a jelöltjei között. Az ő célja a jelek szerint egyedül a személyes érvényesülés a politikai színtéren, bármi áron. Az viszont már szuverenitási kérdéseket vet fel, hogy ezt milyen aktorok használhatják ki.

A Patrióta utánajárt, mit gondolnak a magyar nők Magyar Péterről. Hosszútávon Magyar Péter és pártjának megítélése hogyan alakulhat, és a baloldali közvélemény-kutatók megállapodása alapján kihozott számok javíthatnak ezen bármit is?

Láthattuk, hogy mit ért a számok meghamisítása 2022-ben, amikor a választások előtt is fej-fej melletti küzdelemről számoltak be a baloldalhoz köthető kutatócégek, ahogy azt is, hogy mire vezetett ez az Egyesült Államokban, ahol Kamala Harris egyik vezető tanácsadója arról számolt be, hogy a nyilvánosságra hozott „adatokkal” ellentétben soha nem vezetett a demokrata jelölt.

Meglehetősen átlátszó a mostani hazai törekvés is. Az ellenzéki érzelmű szavazókat igyekeznek egy karámba terelni, ami a választók mélységes lenézésére utal.

