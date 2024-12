Martonyi János, korábbi külügyminiszter kapta az idei Polgári Magyarországért Díjat

Orbán Viktor hangsúlyozta: húsz éve adják át a Polgári Magyarországért Díjat, de a díj értékét nem az évek száma határozza meg, mert ugyan a hagyományok fontosak, de ennél is fontosabb, hogy mit jelent a díj itt és most. Itt és most nem kevesebb történik, minthogy végre díjazzuk azt, aki nélkül ma nem lehetnénk itt. Nem lenne itt a Polgári Magyarországért Alapítvány, a közönség, és minden bizonnyal elmaradtak volna az elmúlt harminc év jobboldali sikerei is – mondta.