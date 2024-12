Mást csinál Brüsszelben Magyar Péter, mint amit itthon mond: minden háborúpárti javaslatot megszavaz

Magyar Péter – Gyurcsány Ferenchez hasonlóan – egyezséget kötött a brüsszeli globalistákkal,

képviselőik folyamatosan saját hazájuk ellen szavaznak

az Európai Parlamentben. Emlékezhetünk arra, amikor megszavazták a migrációs paktumot, vagy arra, amikor támogatták, hogy még több pénzt kapjon az LMBTQ-lobbi (annak viszont állva tapsoltak, aki megvonná hazánktól az amúgy járó uniós forrásokat).

Mérföldkő Magyar Péter álságos politizálásában, hogy miközben a pártelnök a magyar embereknek azt hazudja, hogy nem támogatja a háborút, Brüsszelben máshogy viselkedik.

Ott muszáj megfelelnie azoknak, akiknek a mentelmi jogát köszönheti.

A háborúpárti politika is része annak a „csomagnak”, amit Magyar és csapata az elmúlt időszakban támogatott az EP-ben. Ezzel az is probléma, hogy a Tisza-elnök jelenlegi brüsszeli politizálása pontosan olyan elvek mentén történik, amit Magyarországon is bevezetne hatalomra kerülése esetén.

Míg a magyar emberek és a magyar kormány a béke pártján állnak, addig Magyar Péter korábban megszavazta az EP-ben, hogy a magyar gazdáknak járó támogatást adják inkább Ukrajnának. Háborúpártiságát az is alátámasztja, hogy Manfred Weber utasítására

Magyar Péter emberei ukrán nemzeti színekbe öltözve, állva tapsoltak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Kijelentették azt is - bár a magyar emberek véleményét erről nem kérdezték meg -, hogy addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges („as long as it takes”).

Magyar Péter emberei ukrán nemzeti színekbe öltözve, elérzékenyülten tapsolnak az EP-ben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Annak az ukrán elnöknek tapsoltak, aki felrúgta a béketárgyalásokat, és azóta fegyvereket és pénzt zsarol ki a nyugati államoktól, elnyújtva a háborút és világháborús veszélybe taszítva mindenkit. Állva tapsoltak a tiszások, annak ellenére is, hogy

Zelenszkij kisebbségpolitikája miatt a magyarok folyamatos zaklatásoknak vannak kitéve nemzetiségük miatt Kárpátalján.

Így csatlakoztak tehát Magyar Péter és emberei a háború- és migrációpárti paktumhoz az EU-ban úgy, hogy közben idehaza próbálják ennek az ellenkezőjét elhitetni az emberekkel.