Medve tartja rettegésben a törökbálintiakat

Egyre többen számolnak be arról, hogy Törökbálinton egy medvét láttak a város külterületén, azonban ezeket a híreket a hatóságok még nem erősítették meg, de a lakosokat így is félnek, már most elővigyázatosak.

Több helyi Facebook-csoportban lehet olyan bejegyzéseket olvasni, miszerint medve jár Törökbálinton. Ezt sokan csak viccnek tartják, de míg a kommentek között az emberek összevesztek, addig egy újabb észlelésről számoltak be a helyiek. Mivel a fővárosi agglomerációban, így Törökbálinton is több helyen van lovastanya. A lovardák lovasai pedig gyakran járnak a város külterületére lovagolni, de a medve miatt az elmúlt napokban ők is visszavonultak. Már több ismerőstől is hallottam, hogy ő maga, vagy ismerőse látta a medvét - mesélte a Ripost-nak az egyik ottani lovasoktató, aki már lemondta az összes olyan programot, aminek a során a város külterületére lovagolna vendégeivel. Képünk illusztráció

Fotó: Facebook / Paraméter Simán lehet, hogy valaki benézte, és elterjedt, mint néhány éve a fekete párduc legendája, de amíg nem bizonyosodik be, hogy téves riasztás történt, mi óvatosságra törekszünk - magyarázza a lovasoktató, aki azt is elárulta, hogy azért veszélyes, ha a hírek ellenére kilovagol, mert, ha a lovat valami megriasztja, akkor a lovasnak komoly nehézségekkel kellene szembe néznie és a eset vége akár súlyos baleset is lehet, még akkor is, ha a medve nem bántja az állatot, csak tovább megy. Mivel a lovardák felelősséggel tartoznak a lovasaikért, ezért a legnagyobb óvatosságra törekszenek ebben a helyzetben. A lovasaink mellett az állataink biztonsága is fontos, így bízunk benne, hogy kiderül mi az igazság, mert a medvét nem tartja vissza a villanypásztor - zárja a lovasoktató, aki folyamatosan ellenőrzi a környéket, hátha rábukkan a medve nyomaira és akkor azonnal tudja értesíteni a hatóságokat. Korábbi cikkünkben írtunk is arról, hogyan próbálják a támadásoknak elejét venni, az egyik lehetséges eszköz a mesterséges intelligencián alapuló medveriasztó rendszer. Az egyik legsúlyosabb medvetámadás Sapporóban történt, akkor négy ember sérült meg, az iskolákat is bezárták és felfüggesztették a közlekedést. Azt is megírtuk, hogy medve támadt rá egy japán szupermarket alkalmazottjára a hétvégén, majd az állat elrejtőzött az üzletben. A hatóságok csak hétfőn tudták előcsalogatni a medvét, amit aztán elaltattak.

