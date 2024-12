Meghalt Szalai Györgyi

Az MMA közleményében felidézték, hogy Szalai Györgyi a dokumentum-játékfilmes irányzatot megteremtő Budapesti Iskola meghatározó alakja volt. Szakmai pályafutása, filmrendezői, forgatókönyvírói és művészetszervezői tevékenysége elválaszthatatlanul összefonódott állandó alkotótársa, Dárday István munkásságával. A közleményben azt írták, alkotópárosuk hosszú évtizedeken át forgatott játék- és dokumentumfilmjeit a magyarországi társadalmi valóság iránti kivételes problémaérzékenység jellemezte.

Szalai Györgyit az MMA saját halottjának tekinti

- közölték. Szalai Györgyi 1940. augusztus 31-én született Kispesten. 1963 tavaszán felvételizett a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, itt találkozott Dárday Istvánnal, a majdani rendezővel, aki később az életben és az alkotásban is társa lett. A főiskoláról a másodév végén eltávolították, ettől kezdve a legkülönbözőbb alkalmi foglalkozásokból és munkákból élt, közben filmnovellákat írt, majd kisebb megbízásokat kapott a filmgyárból. A hatvanas évek végén már forgatókönyveken is dolgozott.

Az 1970-es Nyugodtan meghalni és az 1971-ben bemutatott Miheztartás végett című, Dárday Istvánnal készített filmjei szakmai feltűnést keltettek. Mindketten bekerültek a Balázs Béla Stúdióba, ami a hetvenes években szellemi otthonuk lett. Az első nagy vállalkozásuk az 1973-as Nevelésügyi sorozat öt, másfél órás dokumentumfilmje volt. A sorozatot mellettük Mihályfy László, Vilt Pál és Vitézy László rendezték. 1974-ben készült el Dárday Istvánnal közös első játékfilmjük, a Jutalomutazás, mely itthon és külföldön is sikert aratott: meghozta a Balázs Béla-díjat, a Filmkritikusok díját, majd a Mannheimi Fesztivál fődíját is. A bemutató utáni évben Szalai Györgyi elkészítette Az egyedi eset természetrajza (1975) című dokumentumfilmjét, mely a Jutalomutazás alaptörténetét tárja fel.

1976-ban a Balázs Béla Stúdión belül megalakították a Közművelődési Munkacsoportot, melyben filmrendezők, kritikusok és filmtörténészek közösen szervezték meg a dokumentumfilmek társadalmi forgalmazását. Az 1970-es évek második felében egyre több alkotó készített dokumentum-játékfilmet, a külföldi kritikusok "Budapesti Iskoláról" beszéltek. Dárday és Szalai 1977-ben készítették el a Filmregény – Három nővér című alkotásukat, mely újabb filmkritikusi nagydíjat és egy operatőri díjat is nyert. Szalai Györgyi ekkoriban más alkotók filmjeiben is vállalt konzultánsi, társrendezői vagy forgatókönyvírói szerepet. Tevékenysége elismeréseként 1980-ban a Dialóg Stúdióban lehetősége nyílt egy önálló játékfilm megrendezésére. A Dédelgetett kedvenceink című filmet 1981-ben mutatták be, a forgatókönyvet Dárday István írta.