Menczer Tamás: Elég ebből a gátlástalan hazudozóból!

A kommunikációs igazgató kitért arra is, hogy a jelenlegi szabályozás szerint évente 550 milliárd forint uniós forrás jár a magyar gazdáknak. Magyar Péter célja, hogy ezt a rendszert eltöröljék - állapította meg, hozzátéve: "nyilvánvaló, hogy a magyar gazdák pénzét oda akarják adni Ukrajnába."

Kijelentette: Orbán Viktor védi a békepárti, biztonságpárti magyar álláspontot és védi a magyar gazdákat is.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz részéről lenne-e fogadókészség moderált vitára Magyar Péterrel, Menczer Tamás közölte: mindenkivel nyitott a vitára, akivel lehet és érdemes vitázni.

De hogyan lehetne beszélgetni egy olyan emberrel, aki tönkreteszi a családját, megtámadja a feleségét és a gyerekeit, majd másnap kiáll, és a Bibliából idéz? Aki hazudik, mint a vízfolyás, és azt gondolja, hogy mindenkit elsöpör. Ilyen emberrel nem lehet, és nem is szabad vitázni

- vélekedett a Fidesz kommunikációs igazgatója.

"Azt tudom mondani Magyar Péternek, hogy a jövőben is számíthat rám. És a saját közösségeim tagjainak is ugyanazt tudom mondani: ők is számíthatnak rám a jövőben is" - tette hozzá a politikus.

Az Origo korábban arról is beszámolt, 2024. december 3-án Pécsen, a Szikla utcai gyermekotthon előtt találkozott Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Az esemény során heves szóváltás alakult ki a két politikus között.