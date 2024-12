Menczer Tamás: A Telex szerint, ha Magyar Péter titokban gazember, az rendben van! Szerintem meg nem!

Nemrég arról írtunk, hogy újra hazudott Magyar Péter, amikor azt állította, hogy a HírTV riportere az árokba lökött egy hölgyet, ezzel szemben éppen a diszkópolitikus testőrei lökték neki erőszakosan a riportert a nőnek, mindezt pedig felvételek bizonyítják.

Arról is beszámoltunk, hogy december 8-án jelent meg egy cikk a Magyar Hangon, miszerint egy szír repülőgép szállt le a budapesti repülőtéren, melyen a portál szerint akár a közel-keleti ország menekülő elnöke, Bassár el-Aszad is Magyarországra érkezhetett. A cikkben közölt – és később álhírnek minősülő – információkat Magyar Péter is megosztotta a Facebook-oldalán. Aligha meglepő, hogy a liberális politikus a Magyar Hangból tájékozódik, a médium ugyanis idén Magyar Péter propagandaoldalává vált.