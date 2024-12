Menczer Tamás: Manfred Webert céljai elérésében Brüsszel Péter segíti

A Manfred Weber nevű ember világosan elmondta, többször is: Orbán Viktor az ellenségem – ezzel idézte az EU-s politikust Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója: „Orbán Viktor Magyarországon nemcsak demokratikus versenytársak, hanem politikai ellenségek is számunkra, az EPP számára”. Menczer hozzátette: Weber azt is elmondta az Európai Parlamentben, hogy Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő.

A fideszes politikus felhívta a hallgatósága figyelmét arra, hogy Weberék, szándéka, hogy „a szuverenista, magyar érdeket védő Orbán-kormányt el, és jöjjön Magyar Péter egy bábkormány élén.” Szerinte „pici” probléma, hogy Manfred Webernek nincs szavazati joga Magyarországon, „de ez őt nem zavarja.” Menczer Tamás arról is beszélt, hogy Weber paktumot kötött az Európai Parlamentben, a Néppárt, a Tisza Párt és Magyar Péter támogatásával, a szocialistákkal és a liberálisokkal. A paktum négy pontját elsorolva Menczer Tamás kifejtette: azok a háború folytatásáról, a migrációs paktum végrehajtásáról, az új brüsszeli adók bevezetéséről szólnak – ez praktikusan azt jelenti, hogy a magyarok pénzét elvenni és odaadni a migránsoknak meg a háborúba. Negyedik pontként a politikus azt jelölte meg, hogy ha az első három pont nem tetszik, akkor mindenfajta ismert jogállamisági eljárással, az uniós források visszatartásával tudnak zsarolni. Manfred Weber céljait és utasításait hajtja végre az én kiváló barátom, Brüsszel Péter. Én vagyok a névadó. Kicsit büszke vagyok erre. Ugyanis a helyzet az az, hogy a mentelmi jogát Magyar Péternek Weber tartja. (…) Weber oda akarja rakni egy bábkormány élén Magyarország vezetésére, és cserébe meg Magyar Péter mindent végrehajt” – fogalmazott, felidézve az ukrán nemzeti színű pólót viselő tiszás EP-képviselők látványát. A képlet egyszerű – jelentette ki: „A magyar érdeket helyettünk senki nem védi meg, ezért kérem azt önöktől újra és önökön keresztül mindenkitől, akit elérnek, hogy a konzultációban álljanak a kormány és a kormánypártok mellé”.

