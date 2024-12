Menczer Tamás szerint a német terror megmutatta, hogy miért kell megállítani Magyar Pétert

Magyar Péternek! Ha hibázol, emberek halnak meg! Ez a bevándorlás. Egy őrült terrorista most Magdeburgban mészárolt! Ezért nem engedhetjük, hogy olyanok döntsenek Magyarországról, akik veszélybe sodornák a hazánkat. Te ilyen ember vagy. Te azt követeled, hogy tartsuk be a brüsszeli bevándorláspárti szabályokat, mert szerinted azok megvédenek bennünket. Na igen, a németeket is megvédték, ugye?! Szerinted mindenkit be kell fogadnunk! Ezt mondta a te EP-képviselőd! Én meg azt mondom, hogy nemet kell mondanunk a bevándorlásra, és nemet kell mondanunk azokra, akik Magyarországot Manfred Weber utasítására veszélybe sodorják! Te ilyen ember vagy. Ezért kell téged megállítani!