Brüsszel Péterről mond majd újévi beszédet Menczer Tamás

"Mert a mi kicsi hősünk megérdemli!

Állítólag, miután szilveszter éjjel beszédet mondott, kiterít egy-egy vörös szőnyeget a Sándor-palota és a Karmelita kolostor elé, és azt kiabálja majd, hogy mindkettő az enyém. A hozzá fehér köpenyben sárga zubbonnyal közelítőket pedig majd a testőreinek hiszi…

De ezzel most ne törődjünk, megteheti, hiszen ő The (little) Man, a (kicsi) férfi!

Megérdemli, hogy a beszédem róla szóljon!

Megérdemli, hiszen ő egy Gyurcsány-díjas igazmondó.

Megérdemli, hiszen ő a családok, különösen a saját családjának védőszentje.

Megérdemli, hiszen a Kazinczy-díj már a zsebben, olyan szépen tudja mondani, hogy “büdös köcsög”, az “idióta agyhalottról” nem is beszélve.

Megérdemli, hiszen ő az éjszakai élet császára, diszkók állnak sorban a kegyeiért, hogy tőlük dobassa ki magát.

Megérdemli, hiszen ő egy fantasztikus újítással úgy tudja megvédeni Magyarországot, hogy közben Weber kérésére lemond a szuverenitásról.

Megérdemli, hiszen ő büszkén viseli a Brüsszel Péter nevet.

Nos tehát, mindenkit várok szeretettel január 1-én, reggel 8-kor!"

A kabaré műfaja foglalt. Arra már leszerződtünk"

- ezt válaszolta a Tisza Párt vezetőjének megkeresésére az MTVA sajtó- és marketingirodája vasárnap.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben hozzátették:

Boldog új évet kívánunk!"

A választ az indukálta, hogy az ellenzéki párt vezetője azután, hogy megtudta, Sulyok Tamás köztársasági elnök elődeivel ellentétben nem az újév első pillanataiban, hanem december 26-án mondja el a beszédét, követelni kezdte, hogy az újév első pillanataiban ő mondhasson beszédet a magyaroknak.

Műsorváltozás. Mivel tudomásom szerint a »köz«televízió szilveszteri műsorában megürült a Himnusz elhangzása utáni negyedórás idősáv, felajánlom, hogy szívesen megtartom ott az újévi beszédemet

– írta közösségi médiában közzétett bejegyzésében Magyar Péter, amit a Magyar Nemzet idézett a cikkében.

Alighanem Menczer Tamásnak is emiatt jutott eszébe, hogy újévi beszédet mondjon január első napján.