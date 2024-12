Mutatjuk, hogy változik a menetrend az ünnepek alatt - videó

Egyes mellékvonalakon ugyanakkor a pontosság és a megbízhatóság javítása érdekében a menetidőket a ténylegesen tapasztalható eljutási időkhöz igazítjuk, így utasaink számára kiszámíthatóbbá válik az utazás és az átszállások tervezése, elérése, és a csatlakozó vonatok pontossága is javul"

- olvasható a MÁV-Csoport közleményében.

Utasaink visszajelzése alapján azonban valamivel több menetrendi módosítást vezetünk be december 15-étől a VOLÁN-buszjáratokon, hogy az ország több pontján javuljanak a munkába és iskolába járás lehetőségei, illetve még hatékonyabban kiaknázzuk a MÁV-csoport – egyebek mellett a vasúti és autóbuszos kiszolgálás jobb összehangolását jelentő – integrációját.

A HÉV-vonalak menetrendje nem változik: 2025-ben is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással fog közlekedni.

A közlekedési társaságok a vonatok, buszok és HÉV-ek menetrendjét folyamatosan töltik fel a MÁV appba, a jegy.mav.hu oldalra és az EMMA utazástervezőbe, a következő napokban már az összes járatunkkal lehet tervezni a december 15-ét követő időszakra is.

Az új tarifarendszernek, valamint a kedvező árú vármegye- és országbérleteknek köszönhetően lényegesen többen veszik igénybe a MÁV-csoport járatait utazásaikhoz.

"Kiszolgálásuk érdekében az új menetrend alapját jövőre is az idei évre kialakított kínálat adja, azaz a december 15-én kezdődő 2024/2025-ös mentrendi időszakban is a korábban megszokott vasúti-, HÉV- és buszjáratokkal utazhatunk. Így jövőre a menetrend kapcsán a korábbi évekhez képest kevesebb változáshoz kell alkalmazkodnia utasainknak, ám néhány fontosabb – a kiszámítható eljutást célzó – módosítást természetesen így is életbe léptetünk. A nagyforgalmú vasúti fővonalakon a menetrend lényegében nem változik, azonban pár perces módosulások ezeken a vonalakon is előfordulnak, ezért javasoljuk, hogy a jegy- és bérletvásárlás, illetve az utazások előtt tájékozódjanak utasaink" - tették hozzá, majd azzal folytatták, hogy

a megszokott menetrendi kínálat megőrzéséhez folyamatos fejlesztésekre és karbantartásra, több esetben pedig rendkívüli beavatkozásokra is szükség van.

Ezeket a lépéseket meg fogjuk tenni, illetve már el is kezdtük őket. Ilyen lépés az ötpontos akcióterv elindítása, amelynek része a jelenleg 100 leállított InterCity-kocsi – jelentős karbantartást követő – újbóli forgalomba állítása, a mozdonybérlések, vagy épp a pályaudvar üzembiztonságának növelését célzó komplex beavatkozás, a Keleti-program felgyorsítása.