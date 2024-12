A terem két oldalán három-három óriási, henger alakú LED-fal található, amin Puskás Ferenc pályafutásának legszebb pillanatait vetítették ki

Fotó: Koszticsák Szilárd

Mindannyiunk múzeuma elképesztően magával ragadó lett. Schmidt Mária csapata és F. Kovács Attila vizuális képzelőereje mindenkit megnyer a magyarok ügyének. Emlékeztetve másokat és persze magunkat is arra a Puskás-igazságra, hogy mindegy, bárki is az ellenfél, bármilyen erőfölényben is van velünk szemben, nyerhetünk, mert csak annyit kell tudnunk, hogy a labda nem fárad el.