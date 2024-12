Újabb hollywoodi szuperpodukcióban játszik Michele Morrone

Michele Morrone sikert-sikerre halmoz, a Megan Fox-szal közösen forgatott Subservience című thrillere rendkívül népszerű, az Egyesült Államokban most az első helyen van a legnépszerűbb streaming szolgáltató kínálatában. A filmnek magyar vonatkozása is van, hiszen ősszel Budapesten volt az európai mozipremierje, amin a színész is részt vett - írja a Tények.hu.

Morrone a 365 nap című filmmel lett világhírű. Azóta a Hell reklámarca is lett és a cég több reklámfilmjében is szerepelt.

Morrone Budapesten (foto Tények.hu)

Most egy újabb fantasztikus hollywoodi produkcióban kapott főszerepet. Az olasz színész a Maserati: The Brothers című produkcióban szerepel majd olyan világsztárok mellett, mint Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba és Salvatore Esposito.

