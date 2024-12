Mutatjuk a legújabb kormányzati bejelentéseket - élőben a Kormányinfó

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy idén 10 százalék körüli reálbér-emelkedés várható idén, és bízik benne, hogy jövőre is hasonló eredmények lesznek. Továbbra is a munkaerőhiány a jellemző a munkaerőpiacon - tette hozzá. Biztosítja a kormány a rezsicsökkentés megvédéséhez szükséges forrásokat, és az illegális migráció ellen is fellépnek.

Minden komoly terület többletforrásokkal gazdálkodhat 2025-ben.

Az egészségügyben több mint 3700 milliárd forint áll rendelkezésre jövőre.