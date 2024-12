Mutatjuk, miben hasonlít legjobban Magyar Péter a gazdájára

Az elmúlt napokban világosan kiderült, hogy Magyar Péter és gazdája, Manfred Weber is imádja a luxust, a VIP-jogokat és a pénzszórást. Manfred Weber átszámítva közel 169 millió forintot keres évente Brüsszelben, de ennek ellenére szinte az összes költségét az uniós adófizetőkre terheli, legyen szó VIP-becsekkolásról vagy luxuslimuzin-bérlésről. Magyar Péter is imádja a VIP-ellátást és a luxust, és ezért bármit képes elkövetni. A baloldali politikusról még korábban derült ki, hogy magának és családtagjainak is elintézte az általa exkluzívnak tartott szolgáltatásokat. A botránypolitikus mindezek mellett egész nyáron sorra járta a legdrágább szórakozóhelyeket, amellett, hogy többször is botrányos viselkedésével tűnt ki - elég utalni a diszkóbotrányra. Arra is volt példa, hogy a baloldali politikus egy teljes vonatkocsit foglalt le magának, mivel nem akart az úgymond egyszerű emberekkel keveredni.

Az Európai Néppárt (EPP) elnöke egyenrangúnak képzeli magát a brüsszeli csúcsvezetőkkel, valamint az európai állam- és kormányfőkkel, és ennek megfelelő luxus-bánásmódot vár el.

(Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) Az Európai Néppárt (EPP) elnöke egyenrangúnak képzeli magát a brüsszeli csúcsvezetőkkel, valamint az európai állam- és kormányfőkkel, és ennek megfelelő luxus-bánásmódot vár el. Az Európai Parlament honlapjára feltöltött vagyonnyilatkozat szerint Manfred Weber a legjobban kereső európai parlamenti képviselő. Hogyan áll össze az éves 169 millió forintos fizetése? A Néppárt frakcióvezetőjeként havi 8420 euró (3,5 millió forint) az alapjuttatása, amit napi 350 euró (143 ezer forint) napidíjjal egészít ki a testület. Ezt szállásra, étkezésre és a mellékköltségek fedezésére költhet el az év 365 napján - függetlenül attól, hogy dolgozik-e. Ezenfelül pedig további 14 ezer eurót (5,7 millió forint) kap havonta az "elnöki feladatai" ellátásáért az Európai Néppárttól - írta a Ripost. A Table Briefing szerint Weber - minden juttatását összeadva - évente közel 400 ezer eurót, azaz átszámítva 169 millió forintot keres. A lap szerint Weber évek óta igénybe veszi a müncheni repülőtér "VIP-becsekkolás" nevű szolgáltatását, ami alkalmanként 560 euróba (229 ezer forint) kerül. Ez magában foglalja a repülőtér VIP-szárnyának használatát, valamint a poggyászok diszkrét és gyorsan ellenőrizését egy külön helyiségben. A Table Briefings kiemeli, hogy a néppárti vezető nemcsak a VIP-bánásmódot, hanem prémium kategóriás német autókat is szeretni. Az Európai Parlament pénzügyi adminisztrációjának feljegyzései szerint a politikusnak évi 120 ezer euróért (49 millió forint) bérelnek luxuslimuzinokat és sofőröket a bajországi lakóhelyén, Kelheim városban. Az autókhoz Brüsszel benzinkártyákat is biztosít neki, így a tankolásért sem kell fizetnie. Magyar Péter imádja a VIP-t

Weberhez hasonlóan Magyar Péter is imádja a luxust és ezért bármit képes elkövetni. Legutóbbi luxusbotránya az volt, hogy 60 ezer forintot érő pezsgővel posztolt magáról képet Magyar Péter. A politikus a londoni St Pancras állomáson fotózkodott, méghozzá nagy valószínűséggel a St Pancras Bar & Brasserie by Searcys étteremben, melynek weboldala szerint egy palack Veuve Clicquot pezsgő 120 fontba, azaz mintegy 60 ezer forintba kerül. Később Magyar azt hazudta, zárva volt az étterem, aztán kiderült, hogy valójában nyitva volt.

A baloldali politikusról pár hónapja derült ki, hogy magának és családtagjainak is elintézte az általa exkluzívnak tartott szolgáltatásokat a Honvédkórházban. A Magyar Nemzet információi szerint Magyar már 2014-től kezdődően különböző ellátásokat járt ki magának, családtagjainak és egy közeli ismerősének a Honvédkórház úgynevezett speciális rendeltetésű centrumában. Magyar Péter imádja a luxust

Fotó: Magyar Nemzet Magyar Péter nem csak a maga által VIP-nek minősített kórházi ellátáshoz ragaszkodik, a politikus különböző sporteseményeken, fesztiválokon is folyamatosan a VIP-részlegben tűnik fel. A baloldali politikus egész nyáron azzal került a figyelem középpontjába, hogy sorozatos botrányokat okozott, sorra járta a szórakozóhelyeket. Bulizott a Sziget Fesztivál VIP-részlegében, de a budapesti alvilág luxuslokáljában is rendezett privát, fizetős bulit. Augusztus végén pedig egy bulihajón fotózták le félmeztelenül, alkoholmámorban. Az utóbbi buliról érdemes felidézni, hogy miután egy hajón, látványosnak szánt élő videóban Magyar Péter megküzdött a kenyérdagasztással, kiderült, hogy mindez egy kartellcsalásban résztvevő cég milliárdokat érő bulihajóján történt. Ha pedig már egy 3-4 millióért bérelhető, több milliárdot érő hajón dagasztott kenyeret, Magyar úgy gondolta, hogy nem egy pék, hanem egy Michelin-csillagos szakács, Tóth Pál legyen a segítője. Bulihajón dagasztott kenyeret a baloldali politikus Magyar Péter egy üveg bort is rendelt magának, és egyik cigarettáról a másikra gyújtott. A part közelében úszó luxushajón az egyik poharat a másik után „legurító”, egyre „oldottabb” hangulatba kerülő politikusról több fotó is készült. Magyar több pohár bort is legurított, miután megküzdött a kenyértésztával Magyar már az élő Tiktok-videó közben is panaszkodott, hogy nem ihat alkoholt, mert akkor „letiltanák” a felvételt.

