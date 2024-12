Mutatjuk Orbán Viktor legújabb bejelentéseit - élőben a rádióinterjú

Orbán Viktor arról is beszélt, a világ sokkal nagyob változás előtt áll, mint azt mi gondoljuk. Már az EP-választási kampányban is elmondtuk, hogy egy változás alapjaihoz járulhatnak hozzá a magyar emberek. Meg is nyertük az EP-választást, és létrejött a Patrióta frakció. Mindezzel párhuzamosan Amerikában is megtörtént a változás. Amint hivatalba lép az amerikai elnök, akkor a világ egy nagy fordulatot hajt végre - tette hozzá. Németországban szétesett a komrány, Franciaországban megbukott a kormány, és Szíriában is megbukott a kormány. Egy zavaros időszakban vagyunk - ismertette. Úgy vélte, jelentős változások jönnek 2025. január 20-a után.