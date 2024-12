Nagy István: A magyar gazdák nem eshetnek áldozatául Brüsszel értelmetlen politikai döntéseinek

Egy mozgalmas, kihívásokkal teli időszakot hagyunk magunk mögött, mind a társadalmi, mind a gazdasági, éghajlati változások rányomták a bélyegüket a munkánkra. Az idei évben is a súlyos aszály következményeivel kellett megküzdeni – mondta el az Origónak adott évértékelő interjúban az agrárminiszter. Nagy István lapunknak többek között beszélt arról, milyen eredményekkel zárja az idei évet a magyar agrárium; hogyan lehet megvédeni a magyar élelmiszerek biztonságát, de az is szóba került, mit gondol a területalapú támogatások megszüntetésének brüsszeli tervéről, amit Magyar Péter is támogat. A tárcavezető azt is elmondta lapunknak, hogyan segít a kormány a magyar gazdáknak, és milyen jövő évre számít.

Elnézve a mögöttünk hagyott időszakot, az idei év sem tűnt gondtalannak és eseménytelennek. Mik voltak ön szerint az idei év legnagyobb kihívásai, és hogyan segítette a magyar kormány a gazdákat? Egy mozgalmas, kihívásokkal teli időszakot hagyunk magunk mögött – mind a társadalmi, mind a gazdasági, éghajlati változások rányomták a bélyegüket a munkánkra. Az idei évben is a súlyos aszály következményeivel kellett megküzdeni. Ha a szántóföldi növénytermesztést nézzük, az extrém meleg a nyári aratás után érkezett, így érdemben nem volt befolyással a kalászosok betakarítására. Nem úgy az őszi betakarítású kultúrákra, például a kukoricára vagy a napraforgóra. Ezek esetében az aszály komoly kihatással volt mind a mennyiségre, mind a minőségre. Szeptember végére mintegy 470 ezer hektárra jelentettek aszálykárt a gazdák. Ezen felül már az év kezdetétől folyamatosan visszhangzott a nemzetközi sajtóból, hogy gazdák tömkelege vonult traktorral utcára. Európa-szerte fejezték ki tiltakozásukat a piaci problémák, a magas termelési költségek, adminisztratív terhek növekedése és a gazdaellenes uniós szabályozások miatt. Mindez több fronton eredményeket hozott az uniós agrárpolitikában, számos tekintetben sikerült teherkönnyítést kiharcolni. Fotó: Pelsőczy Csaba/Agrárminisztérium Ilyen volt az egyszerűsítési folyamat, mely a tagállamok gazdálkodói által leginkább problémásnak tartott, az uniós agártámogatásokhoz kapcsolódó szabályok felfüggesztésére, enyhítésére, illetve azok alapos áttekintésére és kiigazítására irányult. Hiszen nemcsak a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervek tartalma fontos, ami meghatározza az uniós gazdálkodók támogatását, hanem az is, hogy annak végrehajtását milyen szigorú keretek között kell végezni. Ilyen körülmények között indult el hazánkban immár második éve az Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló új agrártámogatási ciklus. A termelőkkel sikerült eredményesen megismertetni az új szabályokat és lehetőségeket, így az érintettek sikeresen be tudták adni azon 2024-es kérelmeiket, melyek a számukra biztosított közvetlen és egyes vidékfejlesztési támogatások eléréséhez szükségesek. Csaknem 5 millió hektárra igényelt mintegy 160 ezer termelő közvetlen támogatást. Október közepén pedig megindult ezeknek a közvetlen támogatásoknak a megemelt összegű előleg- és részfizetése. A tervek szerint összesen mintegy 261 milliárd forint utalása történhet meg év végéig. Hogyan értékelné miniszter úr az idei évet, milyen eredményekkel zár a magyar agrárium?

Ahhoz, hogy a gabonapiaci helyzetet megértsük, tekintsünk vissza az elmúlt évekre, amikor is bőven akadtak olyan tényezők, amelyek nehezítették a termelést. Gondoljunk csak a termelési költségek növekedésére, az ukrán gabona piaci kiszorító hatására vagy éppen a már az előzőekben is említett éghajlatváltozásra. Ezek tekintetében kedvezőnek értékelhető, hogy idén stabilizálódni látszik a piac. A kivitelünk már a tavalyi év második felétől jelentősen emelkedni tudott, 2024 januárjától augusztusig 58 százalékkal többet exportáltunk, mint az előző év hasonló időszakában. Ráadásul az idei nyári aratás előtt már raktározási problémák sem fogalmazódtak meg. ​Jól látható erősödésről tudok beszámolni az állattenyésztésben, ahol a piaci környezet jótékony változásai, a mérsékelten csökkenő inputárak mellett a gazdálkodói likviditást fenntartó, illetve a fejlesztéseket finanszírozó kormányzati segítség is kifejtette a hatását. Uniós összevetésben kiemelkedő teljesítmény jellemezte a hazai sertés-, a baromfi- és tejágazatot, a juh- és szarvasmarha élőállat export mértéke is jelentősen bővült. Az állattartók kedvezőbb gazdasági környezetét jelzi, hogy több ágazatban – a hazai és a külföldi fogyasztás élénkülése mellett – a felvásárlási árak normalizálódtak vagy emelkedtek, illetve ezzel párhuzamosan csökkentek a finanszírozási költségek vagy a takarmányárak árszínvonala is. A kedvezőbb piaci környezet lehetőségeinek kihasználását érdemben segíti az Agrárminisztérium által az elmúlt években megerősített, az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszer, valamint a rendszerváltás utáni legnagyobb, ugyancsak az állattartáshoz kapcsolódó modernizációs program. A Vidékfejlesztési Programból ugyanis mintegy 480 milliárd forint jutott az állattartók beruházásaira, valamint a telepek fejlesztésének és megújításának támogatására. Fantasztikus azt is látni, hogy az idén meghirdetett pályázatainkra hatalmas az érdeklődés, és akár négyszer-ötszörös forrásigény érkezett, ami azt bizonyítja, hogy a gazdálkodók komoly perspektívát látnak az ágazatban, sőt vállalkozásaik vonatkozásában is határozott jövőképpel rendelkeznek.

Fotó: Pelsőczy Csaba/Agrárminisztérium A gazdálkodói likviditás megőrzéséhez járul hozzá a gyepgazdálkodást, takarmánytermelést is folytató gazdaságok számára a 2024 végéig tartó, megnövelt keretösszegű agrár-környezetgazdálkodási program és az ökológiai gazdálkodás emelt szintű támogatása, vagy a kamattámogatott forgóeszközhitelek rendszere. Magyarországon nem kell félni az élelmiszerhiánytól, hiszen csak búzából kétszer annyit termelünk, mint amennyi az önellátásunkhoz szükséges. A többi alapvető élelmiszerből is képesek vagyunk önellátóak vagy megközelítőleg önellátóak lenni. A magyar agrárium akár 20 millió ember ellátására képes ágazat. De célt értek a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar megújítására tett intézkedések és megvalósult fejlesztések. Az idei év első hét hónapjában az agrárexport elérte a 8,17 milliárd eurót, ezzel 494 millió euróval, azaz 6,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Ez a folyamat összhangban van azzal is, hogy ugyanezen időszakban az élelmiszeripar exportértékesítése 7 százalékkal növekedett. Kedvezően változott a kivitel szerkezete, ugyanis a feldolgozott termékek aránya 2023-ra 62 százalékról 74,2 százalékra növekedett, az alapanyag export aránya pedig 25,8 százalékra csökkent. Mit tud tenni a magyar kormány azért, hogy az élelmezés-ellátást, a gazdák termelését és versenyképességét semmi se veszélyeztesse? A kormány célja egyértelmű: elkötelezettek vagyunk a fenntartható és versenyképes agrárium mellett, ezért is döntöttünk úgy, hogy az Unióban egyedülálló módon 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást biztosítunk az európai uniós fejlesztésekhez, így 2027-ig közel 2900 milliárd forint áll rendelkezésre a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben vidékfejlesztésre. Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi ciklusban kétszer több forrás jut a vidékfejlesztési célokra, mint a megelőző 2014-2020-as uniós finanszírozási időszakban.

Fotó: Pelsőczy Csaba/Agrárminisztérium A vidékfejlesztési támogatásokkal számos elérendő célt fogalmaztunk meg, ezek közül is érdemes kiemelni néhányat. Meghatározó az új támogatási ciklusban a versenyképességet és a hatékonyságot növelő beruházások támogatása, erre 1500 milliárd forint keret került elkülönítésre. Fenntartjuk a környezettudatos gazdálkodás ösztönzésére összpontosító intézkedéseket, amelyek jelentős szerepet játszanak a növénytermesztési tevékenység fenntarthatóságának erősítésében. 2025-től folytatjuk a gazdálkodók között népszerű „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG)” és az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (ÖKO)” támogatásokat. Továbbra is fontos területnek tekintjük a hatékony öntözővíz felhasználásának támogatását, az öntözött területek növelését. Elő kívánjuk segíteni az agrár-digitalizáció további terjedését, amelynek segítségével erősödik a mezőgazdasági üzemek versenyképessége, hozzáadott érték termelése, és egyben környezetbarát termelési technológiák alkalmazása valósulhat meg. Szintén kiemelt célunk a generációváltás ösztönzése, több intézkedés a fiatalok pályára kerülését és ott maradását célozza. Nem utolsó sorban pedig jelentős erőforrásokat állítottunk be a versenyképes és fenntartható erdőgazdálkodás támogatására is. Ursula von der Leyen bizottsági elnök az Európai Parlamentben kezdeményezte, hogy szüntessék meg a területalapú támogatásokat. Magyar Péter azonnal lelkesen támogatta a javaslatot. Miért fontos, hogy ezeket a támogatásokat ne vegyék el a gazdáktól, és hogyan értékeli Magyar Péter lépését?

Felháborítónak tartom, hogy Brüsszelben megfogalmazódik a magyar gazdáknak is járó területalapú támogatások elvétele, és az is elkeserítő, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt ebben is Brüsszel kiszolgálója. Ez a terv teljesen tönkretenné a termelőket, a minőségi élelmiszereinket előállító gazdálkodóinkat, kétes minőségű importárukkal árasztanák el a hazai piacot, és veszélyeztetnék az élelmezésbiztonságot. Az ilyen intézkedések miatt jelentős hátrányba kerülnének a kis- és közepes gazdaságok, amelyek fennmaradásához és fejlődéséhez fontosak ezek a források. A gazdák nem eshetnek áldozatául az értelmetlen politikai döntéseknek, ezért a kormány célja, hogy megakadályozza a közvetlen támogatások drasztikus átalakítását. Nem meglepő, hogy a magyar gazdák felháborodtak, és agrárpetíciót indítottak. A cél közös: maradjanak a támogatások helyben, ezzel elősegítve a gazdálkodói társadalom versenyképességének megőrzését. Éppen ezért arra kérünk mindenkit, hogy fejezze ki a tiltakozását ezekkel kapcsolatban az agrarpeticio.hu honlapon. Ön korábban azt mondta az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága előtt, hogy az élelmiszer és élelmiszer-ellátás ma már egyre inkább nem stratégiai, hanem nemzetbiztonsági kérdés. Veszélyben van a biztonságos élelmiszer-ellátás ma Európában? Az európai polgárok élelmezésbiztonságának biztosítása szempontjából kulcsfontosságú a gazdaközpontú, az európai hagyományokat tiszteletben tartó agrárpolitika. Ez a KAP Stratégiai Terv stratégiai jellegének biztosítását, tartalmának egyszerűsítését, valamint a módosítási folyamatok felgyorsítását is magában foglalja. Erős és független Közös Agrárpolitikára van szükség ahhoz, hogy biztosítsuk az európai mezőgazdaság fejlődését és az élelmezésbiztonságot. Emellett a kockázatmegelőzési és kockázatkezelési eszközök bővítése is kiemelt fontosságú, valamint a mezőgazdasági biztosítási rendszerek megerősítése szükséges a piaci válságok, a természeti katasztrófák és az éghajlatváltozás hatásainak kezeléséhez.

Az élelmiszer termőföldhöz való kötöttségével szemben egyre többen erőltetik a mesterséges műhús laboratóriumokban való előállítását, viszont hazánk mellett más uniós tagállamok is aggódnak a műhús miatt. Hogyan hatna a műhús bevezetése a gazdaságra, a gasztronómiára, milyen következményei lennének hosszú távon? Aggódnak a tagországok amiatt, hogy alapjaiban változik meg a termőföldhöz kötött élelmiszer-előállítás, amely az európai kultúra és a hagyomány része. Ha kivesszük a termőföldet az élelmiszer-előállításból, ha mesterséges úton állítunk elő élelmiszert, akkor egy olyan lavinát indítunk el, aminek nem látjuk a végkimenetelét. A vidék, a tájfenntartás, az ökológiai sokszínűség, a hagyományunk és a kultúránk is megváltozna. Megértéssel vagyok azon tagállamok iránt, akik aggódnak emiatt, és fontosnak tartják, hogy az élelmiszert termőföldhöz kell kötni. Meg kell tennünk mindent az ellen, hogy laboratóriumokban történhessen élelmiszer előállítás, mert ez olyan fokú változást idézne elő a gazdaságban és a hagyományos európai gasztronómiában, aminek beláthatatlan következményei lesznek. Fotó: Pelsőczy Csaba/Agrárminisztérium Milyen most európai viszonylatban a magyar mezőgazdaság helyzete és a termékek minősége? Mivel lehetne még biztonságosabbá tenni az élelmiszerek előállítását? Erős hagyományai vannak a hazai agráriumnak, amivel számos termék vonatkozásában az európai piacon is fontos szereplő. Földrajzi és klimatikus adottságaink ugyan elősegítik ezt a magas színvonalú termelést, ennek biztosítása érdekében azonban fontosnak tartjuk az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás támogatását is. Ösztönözzük a precíziós gazdálkodást, az öntözési rendszerek fejlesztését és a klímaálló növényfajták termesztését. Emellett az agrár-környezetgazdálkodási programjaink célja, hogy csökkentsük a termelés ökológiai lábnyomát, és segítsük a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat, a vízvisszatartást és a talajkímélő technológiákat. Miért fontos, hogy hatékonyan lépjünk fel a hamis mézek uniós forgalomba hozatala ellen? A méhészet az agrárium egyik legkisebb és legfontosabb ágazata. A gazdasági erején azonban jócskán túlmutat az az örök igazság, hogy mézet lehet importálni, beporzást viszont nem. Számunkra kulcskérdés az uniós piacon a tisztességes versenyfeltételek megléte, mert a 15-30 ezer tonnát kitevő méztermésünk kétharmadát a nyugat-európai piacokon értékesítjük. Ezek ma nem biztosítottak, 160-190 ezer tonna Európán kívüli, harmadik országból érkező importtal versenyeznek az évente 10-20 ezer tonna mézet exportáló magyar méhészek. A rendkívül olcsó, hamisított ázsiai termékek és az ukrán méz nemcsak az exportpiacról szorítják ki a hazai méhészeket, hanem a hazai bolti árakat is leverik. A kormány részéről folytatjuk a munkát, ami arra kényszeríti az európai döntéshozókat, hogy konkrét uniós szabályok megalkotásával védjék meg az európai méztermelést és az európai mézfogyasztókat. De a fogyasztók is sokat tehetnek az ágazatért és a beporzóink védelméért, ha minden nap csak egy kanállal több hazai mézet esznek. Fotó: Pelsőczy Csaba/Agrárminisztérium Jövő júniusban lejár az érvényes ATM-rendelet, az az Ön által is említett szabadkereskedelmi megállapodás, amely jelenleg szabályozza az EU és Ukrajna közötti gabonaszállítás feltételeit. Mekkora most a nyomás az ukrán gabona miatt, és mi várható a jövő évben? Az ukrán-orosz konfliktus okozta piaci zavarok bár mérsékeltebben, de továbbra is napirenden vannak. Stabil párbeszéd alakult ki az ukrán agrártárcával, de továbbra is fenntartjuk az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Hazánk elismeri Ukrajna mezőgazdasági törekvéseit, de ezek nem lehetnek a magyar agrárgazdaság kárára, éppen ezért volt szükség a gabonapiaci helyzet hazai konszolidálásához a nemzeti hatáskörben elrendelt, az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó importtilalom fenntartása. Alapvetésnek tartjuk, hogy az Európai Unióba érkező termékekre is vonatkozzanak ugyanazok a szabályok, mint az EU-ban előállított élelmiszerekre. Emellett azonban nem feledkezhetünk meg arról a tényről sem, hogy ha egy Magyarországon megtermelt búzaszem versenyez egy ukránnal, akkor mindig veszíteni fog. Ebben a felállásban csak akkor nyerhetünk, ha a feldolgozott hazai terméket tesszük az ukrán búzaszemek mellé. Pontosan ezért dupláztuk meg a fejlesztési forrásainkat, hogy a magyar feldolgozóipart megerősítsük, és a magyar gazdák versenyképességi feltételeit javítsuk. Fotó: Pelsőczy Csaba/Agrárminisztérium Milyen 2025-ös évre számít? A kihívások várhatóan nem lesznek kisebbek és kevesebbek, mivel látjuk a nyugat-európai szándékokat. Ezek a Közös Agrárpolitika átalakítására és a teljes európai belső piac megváltozására engednek következtetni. Ez a helyzet folyamatos éberséget kíván meg tőlünk, sőt a gazdaszervezetektől és az érdekképviseleti szervezetektől is. Mindezek mellett 2025 a meghirdetett pályázatoknak köszönhetően a beruházások és az építkezések éve lesz az agráriumban. A célunk változatlan, mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiszámíthatóságot teremtsünk a gazdáknak. Tehát jövőre is küzdelmesre évre számítok, de mint jól megművelt föld a tavaszi vetésre, úgy állunk készen az elkövetkezendő év kihívásaira és a bennben rejlő lehetőségekre is!

